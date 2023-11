U novu veiculu di a nave spaziale di SpaceX pronta per u lanciu postu chì SpaceX hà per scopu di aumentà a cadenza di u volu di prova

L'amatori di u spaziu pò avè qualcosa per aspittà sta stagione di vacanze mentre SpaceX si prepara per u lanciamentu di u so terzu veiculu Starship. Elon Musk, u fundatore è CEO di SpaceX, hà annunziatu nantu à X (antica cunnisciutu cum'è Twitter) chì u veiculu duveria esse prontu à vola in e prossime 3 à 4 settimane, potenzalmentu prima di Natale. Tuttavia, u lanciu dipenderà sempre da assicurà una licenza di lanciamentu da l'Amministrazione Federale di l'Aviazione (FAA) di i Stati Uniti, chì sta attualmente investigandu u risultatu di u secondu volu di prova di Starship.

Duranti u sicondu volu di prova, l'ughjettu era di mandà a tappa superiore di Starship in una trajectoria intornu à a Terra prima di una splashdown in l'Oceanu Pacificu. Sfurtunatamente, a missione hè ghjunta à a fine prematuramente per via di un "disassemblamentu rapidu senza pianificazione" di l'imbarcazione. Inoltre, a prima tappa Super Heavy di Starship, chì duverebbe vultà per un splashdown in u Golfu di u Messicu, s'hè rumpita ancu in u celu. Malgradu questi scontri, u volu hà rializatu alcune tappe impurtanti, cumpresa una separazione di tappa riescita chì ùn hè micca stata ottenuta in u volu di prova precedente. Stu prugressu indica chì SpaceX apre da ogni lanciu è migliurà u rendiment generale.

SpaceX hà travagliatu strettamente cù a FAA per rispettà i regulamenti necessarii è i requisiti di sicurezza. Per u lanciu precedente di a nave Starship di SpaceX, a FAA hà pigliatu parechji mesi per cuncede a licenza di lanciamentu, postu chì anu realizatu una investigazione annantu à l'esplosione è hà finitu valutazioni di sicurezza è ambientali. Ancu s'è l'inchiesta per l'ultimu volu di prova hè ghjustu principiatu, hè previstu chì u prucessu serà più simplificatu, cunziddi l'avanzamenti fatti trà u primu è u sicondu volu.

Per risponde à e crescente richieste di u so ambiziosu prugramma di teste, SpaceX aumenta a produzzione. Musk hà dettu chì trè veiculi Starship sò attualmente in a so ultima tappa di pruduzzione in a facilità Starbase di SpaceX. Questu suggerisce chì SpaceX avanza versu una cadenza di volu di prova aumentata, cù u scopu di accurtà a distanza trà i futuri lanciamenti di Starship.

Mentre a data di lanciamentu di u terzu veiculu Starship resta incerta in attesa di l'approvazione di a FAA, i dilettanti di u spaziu aspettanu ansiosi a prossima aghjurnazione da SpaceX. Cù ogni lanciamentu, SpaceX spinghje i limiti di l'esplorazione spaziale è mette a scena per una nova era di viaghju spaziale.

