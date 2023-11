Hè una sequenza di Nier: Automata on the Horizon?

I fan di l'acclamatu RPG d'azzione critica, Nier: Automata, anu aspittatu ansiosamente a notizia di una sequela. Mentre a cumunità di i ghjoculi era a speranza per una liberazione imminente, pare chì anu da aspittà un pocu di più. Sicondu u pruduttore di Square Enix Yosuke Saito, u squadra di sviluppu hà prughjettatu per una nova entrata in a serie Nier, ma ùn serà micca prestu. In una recente intervista à l'avvenimentu di ghjocu coreanu G-STAR 2023, Saito hà cunfirmatu chì una sequenza hè à l'orizzonte, ma hà enfatizatu chì u so focus hè attualmente nantu à un prughjettu diversu.

L'uriginale Nier: Automata, liberatu in u 2017, hà ricevutu elogi generali per a so visuale stupente è a meccanica di cummattimentu unica. Vendendu un impressionante 7.5 milioni di copie, hè diventatu subitu un successu per Square Enix. Da tandu, u ghjocu hà allargatu u so universu cù avvenimenti crossover, prumuzioni, è ancu una adattazione anime. Tuttavia, malgradu u so successu, i fanali ùn anu ancu ricevutu a cunferma di una nova sequenza principale.

Duranti l'entrevista, Saito hà ricunnisciutu a sfida di riplicà u successu monumentale di Nier: Automata. Mentre spressu ottimisimu annantu à u futuru di a serie, hà ancu ricunnisciutu a difficultà di superà i rializazioni di l'uriginale. Stu sentimentu hè stata ripresa da u capu di Nier Yoko Taro, chì hà dichjaratu chì ottene u listessu livellu di successu di vendita seria "completamente impussibile".

Ancu s'è specifichi nantu à u prossimu ghjocu Nier sò scarsi, i fanni ponu cunsulari in u fattu chì a seria amata continuarà à evoluzione. Intantu, Saito è Taro travaglianu incansablemente nantu à un prughjettu separatu chì speranu di svelà in 2024. Mentre i dettagli restanu sottumessi, l'anticipazione chì circundava u so annunziu imminente hè palpabile.

In cunclusione, mentre chì una sequenza diretta di Nier: Automata ùn pò micca ghjunghje in un futuru vicinu, i fanni ponu esse assicurati chì a serie Nier perseverarà. A passione è a creatività di a squadra di sviluppu, accumpagnata da a fanbase dedicata, assicuranu chì a prossima installazione valerà a pena aspittà.

FAQ

1. Ci sarà una sequenza di Nier: Automata ?

Iè, Square Enix hà cunfirmatu chì una sequenza hè in opera. Tuttavia, a data di liberazione ùn hè ancu stata annunziata.

2. Quandu pudemu aspittà di più infurmazione nantu à u novu ghjocu Nier ?

Square Enix hà dichjaratu ch'elli speranu di sparte più dettagli nantu à u prossimu ghjocu Nier in qualchì tempu in 2024. Mantene un ochju per l'annunzii ufficiali è l'aghjurnamenti.

3. Serà u novu ghjocu campà à u successu di Nier: Automata ?

I sviluppatori anu ricunnisciutu a sfida di superà u successu monumentale di u ghjocu originale. Mentre ch'elli sò ottimisti nantu à u futuru di a serie, ottene u listessu livellu di vendita pò esse difficiule. Tuttavia, i fans ponu aspittà un aghjuntu degne à l'universu Nier.