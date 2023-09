Sony hà registratu marchi per i nomi PlayStation 6 à 10 in Giappone, chì indicanu i so piani à longu andà per e console future. Questa mossa assicura chì nimu altru pò aduprà sti nomi. Mentre chì questu ùn significa micca chì a PlayStation 6 hè imminente, postu chì Sony spessu registra i nomi di console anni prima di a so liberazione, furnisce una visione di e so intenzioni future.

Basatu nantu à i mudelli di liberazione precedente, assumendu una distanza di sette anni trà e generazioni di cunsola, a PlayStation 6 puderia esse liberata in 2027. Microsoft hà previstu una liberazione 2028 per a PlayStation 6 durante un recente casu di tribunale FC. Hè ancu prubabile chì e generazioni future di cunsola pò piglià più tempu per liberà, cunsiderendu i prublemi di a supply chain sperimentati à l'iniziu di a generazione attuale. Questu seria allineatu cù una data di lanciamentu 2028.

Fighjendu più avanti, a PlayStation 7 puderia esse liberata in u 2035, a PlayStation 8 in u 2042, a PlayStation 9 in u 2049, è a PlayStation 10 in u 2056. Tuttavia, hè impurtante nutà chì e cunsole fisiche tradiziunali ùn esistenu micca per quessa. puntu. L'industria di u ghjocu hè prubabile di passà versu e plataforme di streaming o ancu tecnulugii più avanzati, cum'è a realtà virtuale o a realtà aumentata.

Mentre u futuru paisaghju tecnologicu resta incertu, una cosa chì hè prubabile di cuntinuà hè a liberazione di ghjochi chì ponu avè bug o prublemi à u lanciu. Inoltre, a rivalità di cunsola trà PlayStation è Xbox probabilmente persisterà, cù i fan chì sustenenu appassiunatamente a so marca preferita.

Fonte: L'articulu ùn furnisce micca una fonte specifica per l'infurmazioni.