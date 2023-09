Sony presenta BURANO, una nova camera di cinema digitale CineAlta

Sony hà annunziatu recentemente a so ultima camera di cinema digitale, a BURANO. Questa nova camera presenta un impressionante sensore CMOS full-frame 8.6K, capacità di autofocus, ND elettronicu variabile, è stabilizazione di l'imaghjini in u corpu. Havi ancu un ISO nativu duale di 800 è 320, facendu versatile in diverse cundizioni di illuminazione. U BURANO hè stallatu per inizià a spedizione in a primavera di u 2024, cù un prezzu di $ 25,000 USD.

Una di e caratteristiche spiccate di u BURANO hè u so filtru ND Variable è a stabilizazione di l'imaghjini in u corpu, facendu a prima camera di cinema digitale in u mondu cù e duie funzioni cumminate in un corpu. Questu offre à i cineasti una flessibilità è una cunvenzione aumentata per catturà i so scatti. Inoltre, a camera vanta un autofocus ibridu veloce è u ricunniscenza di u sughjettu alimentatu da u processu AI quandu s'utilice cù lenti E-mount.

U BURANO hè principalmente destinatu à i pruprietarii / operatori di fascia media è alta chì sò disposti à investisce più di $ 20,000 per una camera di cinema digitale. Hè previstu di esse adupratu in diverse produzioni, cum'è documentarii, video corporativi, video musicali, filmazioni di fauna è natura, è cum'è una opzione populari di càmera B à fiancu à a Sony VENICE 2.

A camera piglia u so nome da a piccula isula di Burano in a laguna di Venezia, in Italia. Stu nomu hè statu sceltu per stabilisce una cunnessione à Venezia è simbulizeghja e capacità di a camera. Burano hè cunnisciuta per i so lacework è e case di culori brillanti.

In quantu à a qualità di l'imaghjini, u BURANO mostra prestazioni impressiunanti. Presenta un novu sensor CMOS full-frame 8.6K, simile à quellu chì si trova in a camera VENICE 2. Offre 16 tappe di gamma dinamica, cun pocu rumore è sensibilità à situazioni di poca luce. U sensoru supporta ancu ISO Dual Base di 800 è 3200.

Riguardu à i codecs di arregistramentu, u BURANO offre diverse opzioni cum'è X-OCN LT, XAVC H è XAVC. Hè capace di registrà internamente i schedari X-OCN senza a necessità di un registratore esternu. X-OCN LT furnisce dimensioni di fugliale più chjuche mantenendu a qualità è a flessibilità di i file Linear a 16 bit.

In generale, a Sony BURANO hè una putente camera di cinema digitale chì furnisce una qualità d'imagine eccezziunale è funzioni avanzate. Hè pensatu per risponde à i bisogni di i cineasti prufessiunali è hè previstu di fà a so marca in l'industria.

