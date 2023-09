I Bundles di Console PlayStation 5 ricevenu un tagliu di prezzu di $ 50 in i Stati Uniti

Sony hà annunziatu una riduzione di $ 50 in u prezzu di i pacchetti di console PlayStation 5 in i Stati Uniti. U bundle di Call of Duty: Modern Warfare 2 PS5 hè stata ridutta da $ 539.99 à $ 489.99, cù questa offerta dispunibule in linea in PlayStation Direct finu à u 30 di settembre. Inoltre, i venditori cum'è Best Buy è Walmart offrenu ancu u stessu bundle per $ 489. U bundle Final Fantasy 16 è u bundle Horizon Forbidden West anu ancu ricevutu un scontu di $ 50, dispunibule in Walmart è Best Buy.

Per quelli chì sò interessati, GameStop offre attualmente un scontu di $ 50 nantu à PS5 selezziunati quandu compra in a tenda finu à 9.29.23. Vale a pena nutà chì i sconti PS5 in i Stati Uniti sò stati menu aggressivi cumparatu cù l'Europa, induve Sony hà recentemente eseguitu duie promozioni di prezzu in tanti mesi. Queste prumuzioni includenu una riduzione di £ 75 / € 100 nantu à u costu di u mudellu PS5 standard.

A settimana passata, Sony hà aumentatu i prezzi di l'abbonamenti PlayStation Plus finu à u 35%. Questu aumentu di u prezzu hà affettatu i piani di abbonamentu di 12 mesi per i livelli Essential, Extra è Premium di u serviziu, cù i prezzi chì aumentanu da $ 20-$ 40 / £ 10-£ 20 / € 12-€ 32 secondu u pianu di adesione sceltu.

Ci vole à dì chì un leaker affidabile hà revelatu alcuni di i ghjochi chì seranu aghjuntu à u Catalogu di ghjocu PlayStation Plus stu mese.

Fonti:

- PlayStation 5: I pacchetti di console PlayStation 5 sò stati ridotti di $ 50 in i Stati Uniti.

- Sony Interactive Entertainment: A cumpagnia rispunsevuli di a marca PlayStation.

- Call of Duty: Modern Warfare: Un video game popular in a franchise Call of Duty.

- Final Fantasy XVI: A prossima puntata in a serie di ghjocu Final Fantasy.

- Horizon Forbidden West: Un prossimu ghjocu di rolu d'azzione sviluppatu da Guerrilla Games.

- PlayStation: Una piattaforma di ghjocu sviluppata da Sony.

- PlayStation Plus: Un serviziu di abbonamentu chì furnisce accessu à multiplayer in linea è ghjochi gratuiti.