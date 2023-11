Articulu novu: Problemi potenziali cù u Pixel 8 Pro Display

Diversi prupietari di Pixel 8 Pro anu scupertu recentemente bumps circulari nantu à u screnu di u so dispusitivu. Questi bumps, situati in diversi lochi nantu à u pannellu OLED di 6.7 inch, parenu esse u risultatu di a pressione da a parte sottu di u dispusitivu. Mentre chì u vetru di coperta Gorilla Glass Victus 2 ùn hè micca affettatu, ci sò preoccupazioni chì questi indentamenti ponu aggravà cù u tempu è potenzalmentu dannu a visualizazione.

Teardowns di u Pixel 8 Pro suggerenu chì certi cumpunenti ponu esse esercitanu pressione nantu à u screnu da sottu, mentre chì u prucessu di fabricazione stessu puderia ancu ghjucà un rolu in a creazione di sti indentazioni. In ogni casu, hè impurtante nutà chì attualmente, sti bumps ùn anu micca impactatu a funziunalità toccu o a qualità di l'imaghjini di u dispusitivu. In generale ùn sò micca visibili, salvu s'ellu si vede da anguli specifichi è in cundizioni d'illuminazione ottimali.

L'imaghjini spartuti da parechji pruprietarii nantu à un filu di a cumunità rivelanu chì i bumps appariscenu in modu coerente à u bordu superiore di u screnu. Ci sò dui monti à a manca di a camera frontale, un altru à a diritta, è i bumps supplementari longu à i bordi di manca è di diritta, vicinu à u perimetru.

Mentre chì ci sò stati numerosi rapporti di sti anormalità di u screnu, ùn hè micca sicuru se sta questione hè diffusa o isolata. Certi utilizatori anu digià ghjuntu à Google per rimpiazzà i dispositi, ancu s'ellu si deve esse nutatu chì ancu i dispositi di rimpiazzamentu sò affettati da u listessu prublema. L'altri sustenenu una garanzia estesa in casu chì u prublema persiste o s'aggrava cù u tempu.

Hè impurtante di monitorizà sta situazione è stà aghjurnatu cù qualsiasi annunzii ufficiali da Google in quantu à u prublema di visualizazione di Pixel 8 Pro.

Spietenu FAQ (FAQ)

Q: Chì sò i bumps circulari nantu à u screnu Pixel 8 Pro?

A: Questi bumps sò indents chì sò apparsu nantu à u pannellu OLED di 6.7-inch. Sò u risultatu di a pressione da sottu à u dispusitivu.

Q: Sò i bumps chì afectanu a funziunalità o a qualità di l'imaghjini di u dispusitivu?

A: Attualmente, ùn ci hè micca impattu nantu à a funziunalità toccu o a qualità di l'imaghjini. I bumps ùn sò micca facilmente visibili, salvu micca vistu da anguli specifichi è in cundizioni d'illuminazione ottimali.

Q: Sò i bumps un prublema diffusa?

A: Mentre chì ci sò stati numerosi rapporti di sti anormalità di u screnu, ùn hè micca chjaru se sta questione hè diffusa o isolata.

Q: Google pò rimpiazzà i dispositi affettati?

A: Certi utilizatori anu ghjuntu à Google per rimpiazzà i dispositi, ma hè impurtante nutà chì ancu i dispusitivi di rimpiazzamentu pò esse affettati da u listessu prublema.

Q: Hè una garanzia estesa dispunibule per questu prublema?

A: Certi utilizatori chjamanu una garanzia estesa in casu chì stu prublema persiste o peghju cù u tempu. L'annunzii ufficiali da Google riguardanti sta materia sò aspittati.