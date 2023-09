SignalRGB, Intel è Skytech Gaming cullaburanu per regalà un PC Starfield Gaming Unicu stampatu 3D

SignalRGB, in partenariatu cù Intel è Skytech Gaming, hà annunziatu un rigalu speciale di un PC Starfield Gaming stampatu in 3D unicu. Stu PC di ghjocu eccezziunale hè pensatu per s'assumiglia à l'apparenza è a funziunalità di unu di i pannelli di cuntrollu di a nave spaziale di Starfield, chì furnisce una sperienza di ghjocu immersiva.

U PC mostra un supportu RGB integratu cù Starfield attraversu l'applicazione SignalRGB, rinfurzendu l'appellu visuale è l'opzioni di persunalizazione per i gamers. U sistema hè dotatu di cumpunenti di punta, cumpresu u CPU Core i7-13700K d'altu rendiment è a putente GPU Radeon RX 7900 XTX da AMD.

Dotatu di un chassis stampatu 3D persunalizatu, u PC di Starfield Gaming vanta un pannellu di cuntrollu di u tema Starfield in fronte, rinfurzatu da pali di metallo. U pannellu di cuntrollu presenta un grande display per monitorizà i sensori di u PC, cum'è a temperatura è a velocità di u clock. Inoltre, ci sò cinque buttoni à u latu chì cambianu u culore attraversu l'illuminazione RGB per rapprisintà è reagisce à i cuntrolli di distribuzione di energia di a nave in u ghjocu.

A sezione inferiore di u pannellu di cuntrollu ospita dui Stream Decks mudificati cù pomi speciali è icone chì rapprisentanu e funzioni di nave currispondenti. Include ancu i porti USB Type-A è Type-C, è ancu i buttoni per riavviare è inizià u PC. Daretu à u pannellu di cuntrollu, i cumpunenti di u sistema sò allughjati in un chjusu Mini-ITX compactu.

E specificazioni complete di u sistema includenu un CPU Core i7 13700K Raptor Lake, Radeon RX 7900 XTX RDNA 3 GPU, 32GB di memoria DDR5, un SSD 1TB, alimentazione SFX 850W, 280mm AIO liquid cooler, è una scheda madre B750 ITX. Cù sta putente setup, a rig Starfield stampata in 3D hè capace di eseguisce Starfield à un altu ritmu di quadru.

U giveaway hè attualmente in diretta è continuerà per i prossimi 43 ghjorni. I participanti interessati anu l'uppurtunità di entre per una chance di vince stu PC unicu Starfield Gaming.

