Un anzianu di 72 anni deve esse vaccinatu contra u zoster?

Nta l'ultimi anni, a vaccina di shingles hà guadagnatu pupularità cum'è una misura preventiva contr'à a cundizione dolorosa è potenzialmente debilitante cunnisciuta cum'è shingles. Ma a quistione resta: un individuu di 72 anni deve piglià a vacuna di u zoster? Andemu in u tema è scopre i fatti.

L'herpes zoster, ancu cunnisciutu com'è herpes zoster, hè causatu da u virus varicella-zoster, u stessu virus chì provoca a varicella. Dopu à ricuperà da a varicella, u virus pò esse dorme in u corpu è riattivate più tardi in a vita, purtendu à l'herpes. Sta cundizione hè carattarizata da una rash dolorosa chì tipicamenti appare in un latu di u corpu.

U vaccinu di l'herpes zoster, cunnisciutu ancu Zostavax o Shingrix, hè cunsigliatu per e persone di 50 anni è più. Hè pensatu per rinfurzà a risposta di u sistema immune à u virus varicella-zoster, riducendu u risicu di sviluppà shingles è e so cumplicazioni associate.

Q: A vaccina di u zoster hè sicura per un anzianu di 72 anni?

A: Iè, a vacuna di u zoster hè in generale sicura per i persone di 50 anni è più, cumpresi quelli chì anu 72 anni. In ogni casu, hè sempre cunsigliatu di cunsultà cun un prufessiunale di a salute prima di vaccinà, postu chì ponu valutà a cundizione di salute specifica di l'individuu è furnisce cunsiglii persunalizati.

Q: Puderà a vacuna di u shingles prevene u shingles completamente?

A: Mentre a vaccina di shingles reduce significativamente u risicu di sviluppà shingles, ùn guarantisci micca a prevenzione cumpleta. In ogni casu, se un individuu vaccinatu hà sviluppatu shingles, i sintomi sò spessu più miti è a durata di a malatia hè più corta cumparatu cù quelli chì ùn sò micca vaccinati.

Q: Ci hè qualchì effetti latu di a vacuna di u zoster?

A: Cum'è qualsiasi vaccina, a vacuna di shingles pò causà alcuni effetti secundarii, cum'è rossu, dolore o gonfiore in u situ di iniezione. L'altri effetti secundarii pussibuli includenu mal di testa, dolore musculare è fatigue. Questi effetti latu sò generalmente ligeri è tempuranee.

In cunclusioni, a vacuna di shingles hè generalmente cunsigliata per e persone di 50 anni è più, cumpresi quelli chì anu 72 anni. Pò riduce significativamente u risicu di sviluppà shingles è e so cumplicazioni associate. Tuttavia, hè impurtante cunsultà cun un prufessiunale di salute per valutà e circustanze individuali è piglià una decisione infurmata.