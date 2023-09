Julia Joung: Da andà à a biologia

Julia Joung, unu di l'innovatori 2023 di MIT Technology Review Under 35, hà sperimentatu u sollievu è una passione nova quandu hà assistitu à una scunfitta di l'IA à unu di i migliori ghjucatori di Go in u mondu. Dopu avè passatu a so zitiddina in Taiwan per maestru di u ghjocu, Joung avia sempre pensatu à Go cum'è un prublema insolubile. Tuttavia, hà scupertu chì a biologia hà presentatu un sfida ancu più grande.

Durante a so ricerca universitaria in un laboratoriu di neuroscienza in l'Università di Stanford, Joung hà osservatu un cumpurtamentu inusual in e cellule cerebrali chjamate astrociti. Questu l'intrigò è hà suscitatu a so fascinazione per a biologia. Cuntinuò u so viaghju unendu u labburatoriu di l'espertu di edizione di geni Feng Zhang à u Broad Institute in Cambridge, Massachusetts. Quì, hà sfondatu in u "screening à scala di u genoma", utilizendu strumenti cum'è CRISPR per mudificà ognunu di i 20,000 XNUMX geni in u genoma umanu per capiscenu i so effetti.

L'obiettivu di Joung era di applicà u screening geneticu à e cellule cerebrali attuali, cum'è l'astrociti, chì sò difficiuli di generà in u laboratoriu. Esplorendu l'impattu di diversi fattori di trascrizione nantu à e cellule staminali, hà scopu di capisce cumu determinanu l'identità cellulare. A so indagine hà risultatu in un "atlas" chì mostra l'influenza di fatturi di trascrizzione individuale. L'ughjettu ultimu hè di avè a capacità di generà ogni tipu di cellula in una manera cuntrullata, chì puderia avè applicazioni in teste di droghe è avanzamenti terapeutichi.

Ancu s'è a scala di screening geneticu hè estensiva, chì necessita di cullaburazione è risorse sustanziali, Joung resta impegnatu à avanzà u campu. U so travagliu attuale à l'Istitutu Whitehead si cuncentra à capisce u prucessu di sintesi di proteine ​​​​in e cellule. Joung hè guidatu da a prufundità senza fine di pussibulità chì a biologia offre è cuntinueghja à sviluppà strumenti innovatori per risponde à e dumande fundamentali.

U viaghju di Julia Joung da u maestru Go à l'esplorazione di i misteri di a biologia exemplifica a so curiosità è a so dedicazione à spinghje i limiti. Mentre s'immerge più in a cumplessità di a ricerca scientifica, u so travagliu prumette di scopre novi intuizioni chì puderanu furmà u futuru di a medicina è a tecnulugia.

Fonti: MIT Technology Review