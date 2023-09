iOS 17: Cumu sparte password in iPhone cù iCloud Keychain

By

Apple introduce una grande mellura per iCloud Keychain cù iOS 17, chì permette à l'utilizatori di sparte credenziali senza saldatura cù qualcunu. A nova funzione, cunnisciuta cum'è "Password di famiglia", permette à l'utilizatori di sparte password è passkeys cù un gruppu di cuntatti di fiducia. Questa funzione hè criptata end-to-end è rende a spartera di password più faciule è sicura.

Per sparte e password in un iPhone cù iOS 17, seguitate questi passi:

Apertura a appzione di a cunnessione Swipe down and tap on Passwords Sottu à a sezione Password di famiglia, sceglite "Inizià" Aghjunghjite persone à u vostru gruppu di password cumuni (u so iPhone deve esse ancu in iOS 17) Selezziunate e password o password chì vulete sparte Tap "Move" in l'angulu superiore dritta Mandate un missaghju à a persona / persone cù quale avete sparte password

Hè pussibule cunfigurà parechji gruppi di password cumuni, chì permettenu più flessibilità è cunvenzione. Tuttavia, ci hè una peculiarità quandu sguassate e password cumuni. Sò spustati in un cartulare Recently Deleted, chì serà automaticamente sguassatu dopu à 30 ghjorni. Se vulete caccià una password cumuna, ma mantenela in i vostri propri password, pudete ricuperà toccu a password in u cartulare Eliminatu Recentemente è selezziunate "Recuperare à e mo password".

E password sparte in i dispositi Apple aumentanu a cunvenzione di iCloud Keychain è ne facenu una opzione più competitiva paragunata à i gestori di password pagati. Questa nova capacità in iOS 17 porta versatilità è sicurezza aghjunte à u sparte di password. Sò entusiasta di sta nova funzione?

Fonti:

- 9 à 5 Mac

- Apple