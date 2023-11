Novi affari nantu à i mudelli Apple MacBook è MacBook Pro Disponibile in Amazon Canada

Sè site in u mercatu per un novu Apple MacBook o MacBook Pro, allora site in furtuna. Amazon Canada hà recentemente presentatu una nova ronda di offerte, chì offre sconti sustanziali nantu à mudelli selezziunati. Sè vo site un studiente, prufessiunale o entusiasta di a tecnulugia, questa hè una opportunità chì vale a pena cunsiderà.

Una di l'offerte standout hè l'Apple 2022 MacBook Pro cù u chip M2 assai anticipatu è un Retina Display 13-inch. Stu laptop putente è elegante hè attualmente dispunibule per solu $ 1,399, chì vi permette di risparmià un sustanziale 18% di u prezzu originale.

Un altru affare notevule hè l'Apple 2021 MacBook Pro cù un display di 16-inch è un impressiunanti chip Apple M1 Max. U prezzu di $ 3,299, pudete risparmià un significativu 25% nantu à stu dispusitivu di punta, cumpletu cù un CPU 10-core.

Per quelli chì cercanu opzioni più assequibili, i mudelli Apple 2020 MacBook Pro è MacBook Air sò ancu dispunibili à prezzi scontati. U MacBook Pro 2020, dotatu di Apple M1 Chip, pò esse u vostru per solu $ 1,442, chì offre un scontu di 26%. Intantu, u MacBook Air 2020 ligeru è portatile, cun Apple M1 Chip è un stupente Display Retina di 13-inch, hè attualmente à un prezzu di $ 1,484, risparmiendu u 10% di u costu normale.

Quessi sò solu uni pochi di esempi di e fantastiche offerte dispunibili nantu à Amazon Canada per i mudelli Apple MacBook è MacBook Pro. Visita u situ web di Amazon Canada per navigà a selezzione completa è prufittà di queste offerte à tempu limitatu.

Spietenu FAQ (FAQ)

1. Puderaghju fiducia in i prezzi è l'affari offerti in Amazon Canada?

Iè, Amazon Canada hè un mercatu online reputable cunnisciutu per i so prezzi competitivi è offerte affidabili. Tuttavia, hè sempre una bona idea di paragunà i prezzi in parechje piattaforme per assicurà chì uttene u megliu affare pussibule.

2. Sò questi affare dispunibuli solu per un tempu limitatu ?

Iè, sti affari sò tipicamente limitati in u tempu, cusì hè cunsigliatu di prufittà di elli u più prestu pussibule. Tenite in mente chì a dispunibilità pò varià, cusì verificate a lista di i prudutti per l'infurmazioni più recenti.

3. Sò questi mudelli Apple MacBook è MacBook Pro l'ultime versioni dispunibili?

I mudelli elencati in l'affare ponu include l'ultime versioni è e generazioni precedenti. Hè essenziale per leghje e descrizioni di u produttu currettamente per determinà e specificazioni esatti di u dispusitivu chì site interessatu.

Fonti:

- Amazon Canada