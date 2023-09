Ottene un scontu di $ 10 nantu à a versione PC di Mortal Kombat 1

Pudete salvà un pocu di soldi quandu cumprà a versione PC di Mortal Kombat 1. I venditori cum'è Newegg è Green Man Gaming offrenu un scontu di $ 10 in pre-ordini per u PC Windows via a versione Steam di u ghjocu.

À Newegg, basta à inserisce u codice PPXDSEP durante u checkout per vede una riduzione di u prezzu di 15%. Se preferite shopping in Green Man Gaming, ùn avete mancu bisognu di un codice di scontu; u scontu di $ 10 hè digià dispunibule. Inoltre, Green Man Gaming offre ancu 15% di sconto in l'edizione premium di u ghjocu, chì include accessu anticipatu, cosmetichi in-game, è valuta.

Sfortunatamente, NetherRealm Studios, u sviluppatore di u ghjocu, ùn hà micca cunfirmatu se Mortal Kombat 1 serà dispunibule nantu à Steam Deck à u lanciu. Tuttavia, indipendentemente da u dispusitivu chì aduprate per ghjucà à u ghjocu, assicuratevi di avè abbastanza spaziu di almacenamento perchè esige 100 GB. Questu hè in linea cù a tendenza di aumentà e dimensioni di l'installazione di u ghjocu.

Dunque, sè site un gamer di PC è un fan di a franchise Mortal Kombat, ùn mancate micca questi sconti. Pigliate a vostra copia di Mortal Kombat 1 è preparate per una sperienza di cummattimentu piena d'azzione.

Definizione:

- Pre-ordine: fà un ordine per un articulu prima chì sia ufficialmente liberatu o dispunibule per a compra.

- Codice di sconto: un codice chì pò esse inseritu durante una compra per riceve una riduzione di prezzu.

- Cusmetichi in-game: articuli virtuali o miglioramenti chì cambianu l'aspettu di i caratteri o l'uggetti in un video game.

- Valuta: valuta virtuale utilizata in un ghjocu per cumprà articuli o aghjurnamenti.

