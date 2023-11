Samsung T5 Evo Portable SSD Prezzi: Una sorpresa di benvenuta

Mentre chì i SSD portatili Samsung T5 Evo ùn anu da fà u so debut in u mercatu di i Stati Uniti, a recente dispunibilità di vendita in Cina hà revelatu una sorpresa piacevule: prezzi significativamente più bassi di quelli previsti inizialmente. U mudellu 8TB, chì portava un MSRP suggeritu di $ 649, hè statu vistu in vendita in jd.com di China per l'equivalente di circa $ 500. Questa discrepanza in i prezzi ci hà a speranza per più opzioni amichevuli di portafogli quandu questi SSD diventanu dispunibili in i Stati Uniti.

Dopu avè paragunatu i MSRP è i prezzi di a Cina per a serie Samsung T5 Evo, hè impurtante nutà chì questi prezzi cunvertiti ùn ponu micca riflette direttamente ciò chì pudemu aspittà per a dispunibilità di vendita di i Stati Uniti. Tuttavia, furniscenu un benchmark utile per paragunà. Inoltre, cù e vendite in corso di u Black Friday, hè ragiunate di speculà chì i prezzi puderanu calà ancu più.

Un puntu interessante di paraguni hè u Samsung 990 Pro 4TB, chì hà lanciatu cù un MSRP di $ 354.99. Attualmente, stu SSD hè dispunibule nantu à Amazon per solu $ 249.99, illustrandu una distanza significativa trà i prezzi suggeriti è attuali. In vista di sta tendenza, hè plausibile di aspittà una riduzione di prezzu simili per u Samsung T5 Evo 8TB, putenziale riducendu à circa $ 445 piuttostu cà i $ 650 iniziali.

Hè chjaru chì i MSRP pruposti per a serie Samsung T5 Evo sò fora di sincronia, soprattuttu in paragunà cù SSD portatili di livellu più altu da a propria linea di Samsung. Per esempiu, u Samsung SSD T7 2TB, chì offre un rendimentu più veloce, pò digià esse acquistatu per circa $ 135. U Samsung T65 Shield 7TB robustu IP2 hè ancu più assequible à circa $ 120, cù u mudellu 4TB à u prezzu di $ 200. Queste alternative, dotate di TLC NAND, superanu u T5 Evo in termini di velocità è superiorità generale.

Questi esempi, inseme à l'altri, dimustranu chì Samsung è i so partenarii di vendita si batteranu per ghjustificà i prezzi premium per i cumpunenti di livellu più bassu. Mentre a serie T5 Evo vanta u vantaghju di furnisce 8TB di almacenamento in un dispositivu compactu è cunvene, avarà bisognu di truvà un equilibriu trà u prezzu è u rendiment per attirà i cunsumatori.

FAQ

Q: Pudemu aspittà chì i SSD portatili Samsung T5 Evo anu un prezzu simile in i Stati Uniti cum'è in Cina?

A: I prezzi osservati in Cina ùn sò micca necessariamente indicativi di ciò chì pudemu aspittà in i Stati Uniti. Tuttavia, offrenu un puntu di riferimentu per paraguni potenziali di prezzi.

Q: Ci sò offerte o sconti in corso per SSD portatili, in particulare a serie Samsung T5 Evo?

A: Durante a vendita di Black Friday, hè cumunu di truvà sconti nantu à diversi prudutti elettronichi, cumprese SSD portatili. Vale a pena guardà ogni affare chì pò riduce ancu più i prezzi di a serie Samsung T5 Evo.

Q: Chì vantaghji hà a serie Samsung T5 Evo nantu à l'altri SSD portatili in u mercatu?

A: U vantaghju più significativu di a serie Samsung T5 Evo hè a so grande capacità di almacenamento. U mudellu 8TB furnisce un ampiu spaziu in un fattore di forma compactu è portatile, chì risponde à l'utilizatori chì necessitanu capacità di almacenamento estensive.