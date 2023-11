Si dice chì i telefoni Samsung Galaxy S24 presentanu un shortcut di a fotocamera Instagram nantu à u screnu di bloccu

I rapporti suggerenu chì i prossimi telefoni Samsung Galaxy S24 ponu include una scurciatoia conveniente per a Camera Instagram nantu à u screnu di serratura. Mentre chì l'infurmazione ùn hè micca stata cunfirmata ufficialmente da Samsung, una screenshot sparta da Alessandro Paluzzi nantu à a famosa piattaforma di social media X mostra sta pussibilità eccitante.

Tradizionalmente, solu l'applicazioni di u sistema cum'è a musica, u clima, l'alarme è e rutine sò state permesse nantu à u screnu di serratura, cù uni pochi eccezzioni. Tuttavia, se sti rumuri sò veri, l'aghjunzione di un widget di e social media puderia esse un cambiamentu significativu purtatu da One UI 6.1, a nova aghjurnazione anticipata di l'interfaccia d'utilizatore chì hè prevista per debutà cù a serie Galaxy S24.

Sicondu speculazioni, l'utilizatori seranu accolti cù un pop-up a prima volta chì aprenu Instagram nantu à i so dispositi Galaxy S24. Stu pop-up prubabilmente dumandà permessu per accede à a camera Instagram. Dopu à a cuncessione di l'accessu, si crede chì apparisce un buttone mediu chjamatu "Più opzioni..." chì furnisce l'utilizatori cù una gamma di paràmetri supplementari è accurtatoghji ligati à a Camera Instagram.

Mentre l'inclusione di una scurciatoia Instagram nantu à u screnu di serratura pò esse vistu cum'è una piccula cunvenzione, riflette l'impegnu di Samsung à rinfurzà l'esperienza di l'utilizatori è risponde à e dumande in evoluzione di l'amatori di e social media. Incorporandu sta funzione, Samsung pò furnisce un modu senza saldatura è efficace per l'utilizatori per accede à a so Camera Instagram direttamente da u so schermu di serratura, eliminendu a necessità di passi supplementari per catturà è sparte i mumenti.

Dumande dumandatu Spissu

1. Questa funzione serà dispunibule nantu à tutti i mudelli Samsung Galaxy S24 ?

Da avà, ùn ci hè micca infurmazione ufficiale in quantu à i mudelli specifichi di a Galaxy S24 chì includeranu u shortcut di a Camera Instagram nantu à u screnu di serratura. Hè cunsigliatu d'aspittà l'annunzii ufficiali o liberazioni di produttu per dettagli concreti.

2. Questa funzione pò esse persunalizata per include altre app di e social media?

I dettagli riguardanti l'opzioni di persunalizazione per u widget di e social media di u schermu di serratura sò ancu da esse revelati. Resta à vede s'ellu Samsung furnisce à l'utilizatori l'abilità di aghjunghje accurtatoghji per altre plataforme di e social media o se sta funzione resterà esclusiva à Instagram.

3. One UI 6.1 hè solu cumpatibile cù a serie Galaxy S24?

Mentre l'articulu menziona chì One UI 6.1 puderia accumpagnà a serie Galaxy S24, ùn significa micca necessariamente chì a nova aghjurnazione di l'interfaccia d'utilizatore serà esclusiva per questi dispositi. Samsung spessu lancia l'aghjurnamenti di u software in parechji dispositi, cusì hè plausibile chì altri mudelli cumpatibili ponu ancu riceve l'aghjurnamentu One UI 6.1.