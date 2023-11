OpenAI Board Shake-Up: Altman's Move to Microsoft Hangs in the Balance

In una volta di l'avvenimenti, a transizione anticipata di Sam Altman à Microsoft dopu à u so licenziamentu inaspettatu da OpenAI pò esse micca un affare fattu dopu tuttu. Fonti vicini à a materia revelanu chì Altman è u cofundatore Greg Brockman sò aperti à l'idea di vultà in OpenAI se i membri di u cunsigliu chì anu cessatu i so pusizioni si abbandunanu. Sta rivelazione vene in mezu à un esodu di l'impiegati di OpenAI, cumpresu u membru di u cunsigliu è u scienziatu capimachja Ilya Sutskever, chì hà inizialmente sustinutu a rimozione di Altman. A pressione aumentata nantu à u cunsigliu hà risultatu in una incertezza elevata, cù solu dui di i trè membri rimanenti chì anu bisognu di cambià a so pusizione per u potenziale reintegrazione di Altman.

Mentre Altman hà dichjaratu recentemente nantu à e social media chì "tutti andemu à travaglià inseme in un modu o in l'altru", indicà una lotta in corso, fonti suggerenu chì Altman, Brockman è l'investituri di a cumpagnia esploranu una uscita graziosa per u cunsigliu attuale. Una fonte descrive l'annunziu di l'assunzione di Microsoft cum'è un "modulu di mantenimentu" tempurale, nutendu chì a risoluzione era necessaria prima di l'apertura di a borsa. Tuttavia, Altman è Microsoft restanu impegnati à assicurà a continuità di l'operazioni per i partenarii è i clienti di OpenAI.

A lotta interna di u putere in OpenAI hè stata implacable dapoi u licenziamentu bruscu di Altman, cù a maiò parte di l'impiegati chì si opponenu à l'attuale bordu di trè persone. In un sviluppu significativu, Sutskever, chì prima avia ghjucatu un rolu pivotale in a rimozione di Altman, s'hè avà allinatu cù u cofundatore sposu. U flip di Sutskever hè statu riflessu in una lettera aperta à u cunsigliu, firmata da a maiò parte di a cumpagnia, chì dumandava a so dimissioni è a reintegrazione di Altman.

Intantu, l'impiegati di l'OpenAI anu pigliatu à e social media per assicurà u publicu chì travaglianu attivamente per mantene a stabilità di u serviziu è mantene a cumpagnia di funziunà bè durante a pressione di u cunsigliu in corso. I restanti membri di u cunsigliu di OpenAI includenu Adam D'Angelo, CEO di Quora, Tasha McCauley, ex CEO di GeoSim Systems, è Helen Toner, direttore di strategia in u Centru di Sicurezza è Tecnulugia Emergente di Georgetown.

Mentre a situazione si sviluppa, u futuru di u muvimentu di Altman à Microsoft resta incertu. U potenziale ritornu di Altman è Brockman à OpenAI dipende da a vuluntà di u cunsigliu di fà un latu, è i negoziati cuntinueghjanu daretu à e scene per truvà una suluzione chì satisfaghja tutte e parti implicate.

Fonte: The Verge

