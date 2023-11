Newegg Black Friday Deal: aghjurnate u vostru PC di ghjocu cù a putente carta grafica RTX 4070 Ti

Circate à piglià a vostra sperienza di ghjocu à u prossimu livellu? Newegg hà un affascinante Black Friday nantu à a carta grafica MSI Ventus Nvidia RTX 4070 Ti OC, chì l'offre à u so prezzu più bassu di solu $ 719.

L'RTX 4070 Ti hè una bestia di una carta grafica, dotata di 240 nuclei Tensor è 60 nuclei di traccia di raghji, chì offre prestazioni senza pari per a vostra piattaforma di ghjocu. Cù un prucessu TSMC di 4 nanometri è un impressiunanti 35.8 miliardi di transistori, sta carta cuntene un punch seriu.

Unu di i punti culminanti di u RTX 4070 Ti hè a so capacità ineguagliabile di traccia di raggi. I benchmarks anu dimustratu chì supera i so cuncurrenti da AMD è Intel in quantu à u rendiment di ray-tracing. U software DLSS 3 di NVIDIA, cumpresa l'ultima aghjurnazione 3.5 cù Ray Reconstruction, aumenta a qualità di traccia di raghji in tituli selezziunati, furnisce una sperienza di ghjocu ancu più immersiva.

Quandu si tratta di prestazioni di ghjoculi, u RTX 4070 Ti ùn delude micca. In a nostra prova cumpleta di benchmark, hà dimustratu risultati impressiunanti in ultra-settings à risoluzione 4K. Sia chì vulete esplorà vasti mondi aperti, impegnà in intense battaglie multiplayer, o gode di ghjochi visualmente stupendenti, sta carta grafica vi aiuterà à fà cusì cun facilità.

Cù l'affare di u Black Friday à Newegg, hè avà u tempu perfettu per aghjurnà u vostru PC di ghjocu o custruisce un novu. Ùn mancate micca sta opportunità per catturà u RTX 4070 Ti à un prezzu imbattibile è elevà a vostra sperienza di ghjocu à novi alture.

Comu riggistràrisi:

Q: Chì sò e caratteristiche chjave di a carta grafica MSI Ventus Nvidia RTX 4070 Ti OC?

A: L'RTX 4070 Ti presenta 240 nuclei Tensor, 60 nuclei di traccia di raggi, un prucessu TSMC di 4 nanometri, è 35.8 miliardi di transistori.

Q: Perchè u ray tracing hè impurtante per i gamers?

A: A tecnulugia di traccia di Ray aghjunghjenu illuminazione realistica è riflessioni à i ghjoculi, rinfurzendu a qualità visuale è l'immersione.

Q: Cumu si compara a RTX 4070 Ti cù i so cuncurrenti da AMD è Intel?

A: L'RTX 4070 Ti offre un rendimentu di traccia di raghji superiore cumparatu cù e carte grafiche AMD è Intel.

Q: L'RTX 4070 Ti pò gestisce u ghjocu à a risoluzione 4K?

A: Iè, u RTX 4070 Ti funziona admirabilmente à a risoluzione 4K, chì permette à i gamers di gode di i so tituli preferiti cù visuale stupente.

Q: Induve possu truvà questu Black Friday affare?

A: Pudete truvà l'affare nantu à u situ Newegg.