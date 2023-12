RTE annuncia l'emozionante spettaculu di l'annu novu ospitatu da Patrick Kielty

RTE si prepara per una celebrazione eccitante di Capodanno cun una edizione speciale di l'iconicu Late Late Show. In una partenza da a tradizione, u spettaculu andrà in onda dumenica per a prima volta, prumettendu à i telespettatori una notte memorable mentre inauguranu u 2024.

A rinumata personalità televisiva Patrick Kielty pigliarà u timone cum'è l'ospite di sta stravaganza di fine di l'annu. Aspettate una linea stellata di invitati speciali chì grazianu u set di Donnybrook, aghjunghjendu l'atmosfera festiva. Kielty, cunnisciutu per u so carisma è l'intelligenza rapida, sarà impegnatu in conversazioni animate cù una serie di facce familiari.

Sicondu a Guida RTE, l'especiale di u Capu d'annu serà pienu di sorprese è assai eccitazione, chì serve cum'è un addiu à l'annu passatu. I telespettatori ponu anticipà un mandatu indimenticabile à u 2023 è un accoltu caloru à u novu annu, pienu di speranza è anticipazione.

Quist'annu, u Late Late Show Speciale di u Capu d'annu sarà in capu à u spettaculu Graham Norton, chì vanta una lista di invitati impressiunanti cù stelle cum'è Emma Stone è Mark Ruffalo. Hè sicuru d'esse una dura cumpetizione per l'attenzione di i telespettatori, postu chì i dui spettaculi si disputanu u titulu di l'ultima trasmissione di Capodanno.

Sintonizza RTE One da 10.15:11.45 à XNUMX:XNUMX a vigilia di Capodanno per catturà Patrick Kielty in azione. Dopu à u so captivante stint d'ospiti, passarà u testimone à Anna Geary per u cuntu à a rovescia finu à mezzanotte. Ùn mancate micca sta notte straordinaria di divertimentu è celebrazione postu chì RTE porta gioia è eccitazione à e case di i telespettatori in u mondu sanu.