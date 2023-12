RTE annuncia l'emozionante spettaculu di l'annu novu ospitatu da Patrick Kielty

RTE si prepara per una celebrazione incredibile di Capodanno cù una edizione speciale di The Late Late Show. Quist'annu, u spettaculu di chat iconicu andrà in onda dumenica per a prima volta, purtendu una nova svolta à a stagione festiva. U rinumatu presentatore di televisione Patrick Kielty serà a punta di u spettaculu, prumettendu una stravaganza indimenticabile di fine di l'annu.

A Guida RTE publicata sta settimana hà furnitu qualchi dettagli allettanti nantu à ciò chì i telespettatori ponu aspittà da sta produzzione speciale. Sicondu a descrizzione, u spettaculu serà pienu d'apparizioni stellate è sorprese chì lasceranu l'audienza in anticipazione di l'arrivu di u 2024. Patrick Kielty serà impegnatu in conversazioni animate cù una porta giranti di invitati spiciali, assicurendu una sperienza divertente è impegnativa. per tutti.

Mentre a vigilia speciale di l'annu novu di RTE promette di esse un avvenimentu indispensabile, affruntà ancu una dura cumpetizione da u famosu show Graham Norton. Cù invitati cum'è Emma Stone è Mark Ruffalo, u spettaculu di Graham Norton tira tutte e tappe per captivare l'audienza. Tuttavia, Patrick Kielty ùn hè micca straneru à l'ospitu di avvenimenti di altu prufilu, è hè sicuru d'avè u so propiu carisma è incantu unicu à l'edizione di l'annu novu di The Late Late Show.

Sintonizza RTE One a notte di Capodanno da 10.15:11.45 à 2023:2024 per una serata piena di risa, divertimentu è anticipazione. Cume u clock tick versu mezzanotte, Patrick Kielty trasmetterà e redini à Anna Geary per l'eccitante countdown to the New Year. Ùn mancate micca sta celebrazione indimenticabile mentre dicemu addiu à u XNUMX è accolmu in u XNUMX cù stile è stile.