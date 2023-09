Custruì un Futuru cù Robots Multiskilled

Lerrel Pinto, un investigatore di l'informatica in l'Università di New York, hè statu ricunnisciutu cum'è unu di l'innovatori 2023 di u MIT Technology Review Under 35. L'attenzione di Pinto hè di creà robots chì ponu esse una parte più integra di a nostra vita rializendu compiti oltre l'aspiratore. Hà u scopu di sviluppà robots chì ponu aiutà cù i travaglii, a cura di l'anziani, a riabilitazione, è esse presente ogni volta chì hè necessariu.

Tuttavia, a furmazione di robots multiskilled richiede una quantità significativa di dati. Per affruntà sta sfida, Pinto utilizeghja una tecnica chjamata apprendimentu autosupervisatu. Stu approcciu implica robots chì recullanu dati mentre imparanu, chì li permettenu di rinfurzà e so cumpetenze in modu autonomu. U so travagliu in questa zona hè statu assai acclamato è hè vistu cum'è un passu significativu in a cumminazione di l'apprendimentu di a macchina è a robotica.

Pinto ricunnosce chì i recenti avanzati in l'IA, in particulare i grandi mudelli di lingua, sò assai basati in vasti set di dati derivati ​​da Internet. Tuttavia, stu approcciu ùn hè micca fattibile per a furmazione di robots. A cuntrariu di e vitture autoguidate, chì accumulanu dati da milioni d'ore nantu à a strada, i robot di casa necessitanu ore di filmati chì rapprisentanu diverse attività in diverse paràmetri.

In u 2016, Pinto hà rializatu un passu impurtante creendu u più grande set di dati di robotica in u mondu, induve i robot generanu è etichettavanu i so dati di furmazione senza supervisione umana. Da tandu, ellu è i so culleghi anu sviluppatu algoritmi di apprendimentu chì permettenu à i robot di migliurà imparendu da i fallimenti. I fallimenti, cum'è un bracciu roboticu chì ùn riesce ripetutamente à capisce un ughjettu, ponu esse aduprati per furmà mudelli chì riescenu à fà u compitu.

Un altru approcciu chì Pinto esplora implica imitazione di l'azzioni umani. Osservendu l'omu aperte e porte, i robots imparanu à fà elli stessi è aghjunghjenu continuamente à u so settore di dati. Quantu più porte vedenu l'apertura di l'omu, più sò e so probabilità di apre cù successu e nuove porte.

U prughjettu attuale di Pinto implica à reclutà vuluntarii per registrà video di elli stessi manipulendu diversi ogetti in e so case utilizendu smartphones muntati nantu à strumenti di prezzu. Questa cullizzioni di dati, cumminata cù algoritmi di apprendimentu efficaci, permette à i robots d'amparà cumportamenti destre cù u minimu tempu di furmazione.

Dendu à i robot u so "mumentu di mudellu di lingua larga", Pinto hà u scopu di sbloccare una nova era in AI. A so credenza hè chì l'intelligenza hè destinata à purtà u muvimentu è u cambiamentu in u mondu, una capacità pusseduta da criature fisiche cum'è robots.

