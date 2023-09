U Futuru di a Restaurazione di Coralli: Utilizà a Tecnulugia per Salvà i Nostri Reefs

U biologu marinu Taryn Foster, chì travaglia in l'Isule Abrolhos fora di a costa di l'Australia Occidentale, hà vistu l'effetti devastanti di u cambiamentu climaticu nantu à i scoglii di corallo. Siccomu l'aumentu di a temperatura è l'acidificazione di l'oceanu minaccianu questi ecosistemi dilicati, i sforzi tradiziunali di restaurazione di coralli anu luttatu per seguità u ritmu di a distruzzione. Tuttavia, Foster è a so squadra sò pionieri in un novu approcciu chì combina a robotica è l'intelligenza artificiale per rinvivisce i scoglii dannati più rapidamente è in modu efficiente.

I scoglii di coralli, cumposti da minusculi organismi chjamati polipi, furnisce un habitat per più di un quartu di e spezie marine. Ma cum'è l'oceani caldi è diventanu più acidi, i coralli diventanu sempre più vulnerabili à e malatie è a morte. Certi scientisti predicanu chì da u 2070, i scoglii di coralli puderanu sparisce cumpletamente.

L'approcciu innovativu di Foster implica l'innestu di frammenti di corallo in picculi tappi, chì sò poi posti in una basa apposta fatta da cimentu di calcariu. Stu prucessu bypasses parechji anni di crescita di calcificazione, chì permette à i coralli di crecià è si sviluppanu più rapidamente.

Per accelerà ulteriormente u prucessu di restaurazione, Foster hà assuciatu cù l'impresa di software di ingegneria Autodesk. Inseme, sò furmà una intelligenza artificiale per cuntrullà i robot di cullaburazione. Questi robots ponu fà travaglii ripetitivi, cum'è l'injertu o l'incollamentu di frammenti di corallo à i tappi di sementi, cun precisione è efficienza. I robots sò ancu equipati di sistemi di visione per ricunnosce è trattà a variabilità in e forme di coralli.

Mentre chì i risultati finu à avà sò stati promettenti, ci sò sempre sfide à superà. Manipulazione di coralli viventi delicatamente, potenzialmente nantu à una barca in muvimentu, presenta difficultà logistiche. A prutezzione di i cumpunenti elettronici vulnerabili da i danni di l'acqua salata hè una altra preoccupazione. Inoltre, u costu altu di sta tecnulugia deve esse indirizzatu.

Per affruntà queste sfide, a cumpagnia di startup di Foster, Coralmaker, pensa à emette crediti di biodiversità, simili à i crediti di carbone, per generà a dumanda da l'industria turistica. Anu ancu esploratu partenarii cù urganisazioni cum'è l'Istitutu Australianu di Scienze Marine (AIMS), chì cerca di metudi cum'è a sementa di coralli per un travagliu di risturazione più grande.

Altre iniziative innovatrici chì sò cunsiderate includenu l'allevamentu di "super coralli" più resistenti è l'usu di u sonu per attruverà i pesci è stimulà a ricuperazione di u scogliu. AIMS, per esempiu, hà sviluppatu un prughjettu chjamatu Reef Song, induve l'altoparlanti sottumarini riproducenu soni sani nantu à i scoglii dannati per incuragisce e pupulazioni di pesci à vultà.

U futuru di a risturazione di coralli si trova in a tecnulugia di sfruttamentu è approcci innovatori. Mentre ùn ci hè micca una soluzione singulare, a cumminazione di robotica, intelligenza artificiale è metudi di restaurazione basati in u sonu hè una grande prumessa per salvà questi ecosistemi fragili è vitali.

