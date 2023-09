Roblox vene à PlayStation: espansione a so portata

Roblox, a famosa app suciale è di ghjoculi, serà prestu dispunibule nantu à e console PlayStation. À a Roblox Developers Conference (RDC) in 2023, a cumpagnia hà fattu l'annunziu eccitante chì portanu a so app in PS4 è PS5 in uttrovi. Questa espansione furnisce à i ghjucatori di PlayStation un accessu à u catalogu cumpletu di l'esperienze Roblox.

Roblox hè digià dispunibule nantu à diverse piattaforme cumpresi PC, Mac, iOS, Android è Xbox, ma l'absenza di supportu per e console di Sony hè stata una lacuna notevule in a so linea. Tuttavia, indizi recenti anu suggeritu chì una versione PlayStation hè in opera. Un elencu di u travagliu da u 2022 hà indicatu chì Roblox era assuciatu per un ingegnere PlayStation, è u CEO David Baszucki hà suggeritu durante una chjama di guadagnà in Aostu chì a cumpagnia esplorava a pussibilità di portà l'app in PlayStation è Nintendo Switch.

Mentre ùn ci hè micca un pianu immediatu per una versione di Nintendo Switch, Roblox hè determinatu à esse dispunibule nantu à tutti i dispositi in u mondu. Intantu, i ghjucatori di PlayStation ponu aspittà di unisce à u divertimentu Roblox è accede à e so sperienze preferite quandu l'app diventa dispunibule nantu à PS4 è PS5.

In più di l'espansione PlayStation, Roblox hà ancu annunziatu chì l'app Meta Quest Roblox serà largamente dispunibule più tardi in settembre. L'app Quest, chì hè stata lanciata in lugliu cum'è una beta aperta, hà guadagnatu più di un milione di installazioni in i primi cinque ghjorni. Inoltre, l'aghjurnamenti sò in strada per l'app Xbox, cù miglioramenti à l'esperienza di l'utilizatori è a prumessa di aghjurnamenti frequenti.

