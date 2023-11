Reliance Industries Pianifica Grandi Investimenti in Bengala Occidentale

Reliance Industries, guidata da u presidente Mukesh Ambani, hà cunfirmatu un investimentu significativu di ₹ 45,000 crore in Bengala Occidentale. In più di questu, u conglomeratu hà ancu prughjettatu di invistisce un Rs. 20,000 crore in i prossimi trè anni. Sta nutizia hè stata annunziata durante a 7a Edizione di Bengala Global Business Summit in Kolkata.

Ambani hà revelatu chì a maiò parte di l'investimentu serà focu annantu à trè settori chjave - telecomunicazioni, retail, è bioenergy. Cù u rapidu lanciu di Jio Fiber è Air Fibre, Reliance hà u scopu di trasfurmà ogni casa in Bengala in una casa intelligente. Sta trasfurmazioni hè prevista per creà novi impieghi è opportunità imprenditoriali per milioni di persone in a regione. Ambani hà spressu u so ottimisimu, affirmannu chì u Bengala hà u putenziale di attruverà talentu di prima qualità micca solu da l'India ma da u mondu sanu.

Reliance Retail, una filiale di Reliance Industries, espansione ancu a so impronta in Bengala Occidentale. A cumpagnia pensa à aumentà u numeru di magazzini di vendita da 1000 à 1200 in i prossimi dui anni. Questa espansione hè prevista per sustene centinaie di MPME (Micro, Piccole è Medie Imprese) è li furnisce una distribuzione senza precedente in tutta l'India.

Ambani hà ancu evidenziatu l'impegnu di Reliance à a bioenergia. U cunglomeratu hè diventatu u più grande pruduttore di bioenergia di l'India, utilizendu a so propria tecnulugia indigena sviluppata. Ambani hà annunziatu i piani di stabilisce 100 piante di biogas compressatu (CBG) in i prossimi trè anni, utilizendu residui agriculi è rifiuti organici. Inoltre, Reliance aiuterà l'agricultori à cultivà piantazioni energetiche à grande scala, aiutendu à riduce l'emissioni di carbonu è pruduce manure organicu.

Attraversu questi investimenti in telecomunicazioni, retail, è bioenergia, Reliance Industries hà u scopu di cuntribuisce à a prosperità cumuna, l'innuvazione tecnologica, l'inclusività è l'armunia di u populu di Bengala.

FAQ

Chì sò e zone chì Reliance Industries pensa à investisce in u Bengala Occidentale?

Reliance Industries pensa à investisce in i settori di telecomunicazioni, retail, è bioenergia in Bengala Occidentale.

Quante magazzini Reliance pensa à stabilisce in Bengala Occidentale?

Reliance Retail, una subsidiaria di Reliance Industries, pensa à aumentà u numeru di magazzini di vendita da 1000 à 1200 in i prossimi dui anni.

Chì ghjè u pianu di Reliance in u campu di a bioenergia?

Reliance Industries hà u scopu di stabilisce 100 piante di biogas compressed (CBG) in i prossimi trè anni è assiste l'agricultori à cultivà piantazioni energetiche à grande scala. Queste iniziative aiutanu à riduce l'emissioni di carbonu è pruduce manure organicu.