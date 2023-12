L'Azzioni Virgin Galactic scende mentre Richard Branson rifiuta l'investimentu supplementu

L'azzioni di Virgin Galactic, l'impresa di turismu spaziale di Richard Branson, anu fattu una immersione brusca dopu à l'annunziu di Branson chì ùn hà micca intenzione d'investisce più soldi in a cumpagnia. Branson dichjara chì Virgin Galactic hà digià abbastanza fondi, chì hà risultatu in una calata di 16% in u valore di l'azzioni à menu di $ 2 per parte à u mercatu apertu u luni.

Ancu Virgin Galactic hà rializatu tappe significativu, cum'è volà i so primi clienti in u spaziu, a cumpagnia face parechje sfide. Recentemente hà licenziatu circa u 20% di a so forza di travagliu è travaglia per intruduce una nova linea di navi spaziali suborbitali per rimpiazzà u so veiculu attuale, chì hà pigliatu più di un decenniu per sviluppà.

Branson hà spiegatu in un articulu di u Financial Times chì a so cumpagnia d'investimentu, Virgin Group, hà avutu difficultà finanziarie per via di l'impattu di a pandemia. Tuttavia, crede chì Virgin Galactic hà fondi sustanziali, circa $ 1 miliardi, per operare indipindente.

I documenti finanziarii di nuvembre anu revelatu chì Virgin Galactic avia circa $ 1.1 miliardi in soldi è securities. Questu duverebbe mantene a cumpagnia in u 2026 finu à chì svela a so nova linea di aerei propulsati da razzi, cunnisciuti cum'è Delta, in u XNUMX. Queste navi spaziali traspurteranu l'affluenti cercatori di emozioni è i clienti paganti à a riva di u spaziu.

Tuttavia, u rapportu finanziariu di Virgin Galactic hà ancu divulgatu una riduzione di forza di travagliu di circa 18%, cù 185 impiegati licenziati u 7 di nuvembre. Branson hà vindutu prima una parte significativa di u so investimentu persunale in Virgin Galactic, ma Virgin Group, cum'è manager per l'investimenti di Branson. , resta unu di i principali azionisti di a cumpagnia.

Dopu u viaghju storicu di Branson in u spaziu à bordu di u VSS Unity in 2021, Virgin Galactic hà iniziatu u serviziu cummerciale regularmente in 2023. In tuttu questu annu, a cumpagnia hà lanciatu sei gruppi di passageri, cumpresi i piloti di prova, i clienti paganti, l'invitati onori è i so propri impiegati. à u latu di u spaziu.

Malgradu questi rializazioni, Virgin Galactic hà annunziatu i piani per diminuisce a freccia di i voli spaziali in u so rapportu finanziariu di nuvembre. I clienti seranu avà mandati à u spaziu nantu à u VSS Unity ogni trimestre, invece di mensili.

