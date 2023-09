Average Britannicu hà 29 Apps Installati nantu à u so Dispositivu: Survey

Sicondu un sondaghju recente, a persona media in Gran Bretagna hà 29 app installate nantu à u so dispusitivu. U studiu hà truvatu chì l'applicazioni populari cum'è WhatsApp è Facebook eranu i più cumunimenti installati, seguitu da Google Maps.

Questa indagine furnisce una visione di e tendenze attuali di l'usu di l'applicazioni trà i britannichi, mette in risaltu a popularità di a cumunicazione, i media suciali è l'applicazioni di navigazione. I risultati suggerenu chì e persone si basanu assai in queste app per cunnette cù l'altri, stà aghjurnatu nantu à e social media è navigà in u so modu.

WhatsApp, una app di messageria, hè stata trovata a più populari trà i britannichi. Questu ùn hè micca surprisante, postu chì WhatsApp hà guadagnatu un forte seguitu per via di a so interfaccia faciule d'utilizà è di una larga gamma di funzioni. Permette à l'utilizatori di mandà missaghji di testu, fà chjamate voce è video, è sparte cuntenutu multimediale.

Dopu à WhatsApp, Facebook era a seconda app più installata. Cum'è una di e più grandi piattaforme di media suciale in u mondu, Facebook offre à l'utilizatori un modu per cunnette cù l'amichi è a famiglia, sparte e foto è video, è scopre nutizie è avvenimenti.

Google Maps, una app di navigazione, hà riclamatu u terzu postu in a lista. Cù i so dati cartografichi precisi è l'aghjurnamenti di u trafficu in tempu reale, Google Maps hè diventatu un strumentu essenziale per parechji britannichi. Sia navigendu in a cità o pianificendu un viaghju stradale, l'utilizatori s'appoghjanu assai in questa app per avè da u puntu A à u puntu B.

In generale, l'indagine mette in luce e preferenze di l'app di u britannicu mediu, palesendu l'applicazioni chì trovanu più utili è chì valenu a pena avè in i so dispositi. A prevalenza di a cumunicazione, di e social media è di l'applicazioni di navigazione riflette l'impurtanza di stà cunnessu è ben infurmatu in l'era digitale d'oghje.

