U direttore di u ghjocu Housemarque parte dopu à 14 anni

In un annunziu sorprendente, u direttore di ghjocu di Housemarque, Harry Krueger, hà revelatu ch'ellu abbandunarà u studiu dopu una impressionante corsa di 14 anni. Krueger, più cunnisciutu per u so travagliu annantu à l'acclamatu da a critica Returnal, guidò a squadra à traversu u sviluppu di l'attesu ghjocu PlayStation 5. A so partenza marca un cambiamentu significativu per u studiu, ma Housemarque resta ottimista annantu à u so avvene.

In tuttu u so mandatu in Housemarque, Krueger hà statu strumentale in a furmazione di a trajectoria di u studiu. Da i so precedenti tituli inspirati in arcade cum'è Outland, Resogun è Nex Machina, à u successu innovativu di Returnal, a visione è a passione di Krueger sò state vitali in a crescita è u successu di u studio.

Krueger hà manifestatu a so profonda gratitudine per u so tempu in Housemarque, dicendu: "Hè statu un onore di accumpagnà Housemarque in stu viaghju. Avemu veramente scuzzulate i pilastri di u celu inseme, è seraghju per sempre fieru di tutte e cose maravigghiuse chì avemu realizatu cum'è studio.

Ancu s'ellu Krueger ùn hà micca revelatu u mutivu specificu di a so partenza, hà assicuratu à l'amatori chì parte cun ottimisimu per u futuru. Hà menzionatu un novu prughjettu eccitante in l'opere è hà spressu a fiducia in a squadra di talentu di Housemarque, è ancu u sustegnu continuu da Sony è PlayStation Studios.

U direttore generale è cofundatore di Housemarque, Ilari Kuittinen, hà ricunnisciutu i cuntributi significativi di Krueger, enfatizendu l'impattu è a visione chì hà purtatu à u studio. Kuittinen hà ancu evidenziatu a rinascita di "Arcade" in Returnal è hà manifestatu l'entusiasmu per i futuri dirigenti per custruisce nantu à stu successu.

Mentre Housemarque avanza, si preparanu attualmente per u so "nuvellu grande prughjettu", chì hà generatu eccitazione trà i fan. Ancu s'ellu ùn hè micca statu revelatu nisun dettagliu di u prugettu, hè statu cunfirmatu chì u prossimu ghjocu di u studiu serà una nova IP.

Cù l'acquistu recente da Sony in ghjugnu 2021 è u successu di Returnal, Housemarque hè pronta per a crescita è l'innuvazione cuntinua. I fanali ponu aspittà grandi cose da u studiu mentre naviganu in questa transizione è imbarcanu in u prossimu capitulu di u so viaghju.

FAQ

