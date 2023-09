Remington lancia una nova cullizzioni di Airstyler per un acconciatura faciule

Remington hà introduttu a so ultima gamma di Airstylers, a cullizzioni Blow Dry è Style Airstyler, pensata per furnisce un acconciatura di qualità di salone cù u minimu sforzu. A cullizzioni include trè Airstylers differenti, chì si adattanu à diverse lunghezze di capelli, è una varietà di accessori per creà una gamma di hairstyles.

L'Airstyler Blow Dry and Style Caring 400W hè perfettu per i capelli corti. Veni cù dui accessori intercambiabili - una spazzola di 19 mm per i ricci più chjuchi è a forma di a frangia, è una spazzola più grande di 25 mm per u voluminu è l'elevazione à e radiche. L'Airstyler ùn hè micca solu l'estilu di i capelli, ma ancu l'asciucà, facendu un strumentu convenientu per u styling in u viaghju. Dispone di dui paràmetri di calore è di velocità, un disignu di cordone rotativu per una maneuverabilità faciule, è vene cun una Garanzia di 2 + 1 Anni.

L'Airstyler Blow Dry and Style Caring 1000W hè adattatu per capelli di media lunghezza à longu. Offre quattru accessori intercambiabili, cumpresu un concentratore di asciugatura, una spazzola ferma per un look drittu è elegante, una spazzola in setole miste rivestite in ceramica da 50 mm per u voluminu, è una spazzola in setole retrattili rivestite in ceramica da 38 mm per ricci sciolti. L'Airstyler hè alimentatu da 1000W, chì permette un'asciugatura rapida è styling senza calore estremu. Havi ancu una Funzione di Condizionamentu Ionicu per riduce l'staticità è furnisce un finitu lisu è brillanti. L'Airstyler vene cun una Garanzia di 3 + 1 Anni è funzioni supplementari cum'è una funzione di colpu cool, una grilla amovibile per una pulizia faciule, è un ciclu di hang-up per un almacenamentu convenientu.

L'Airstyler Blow Dry and Style Caring 1200W hè adattatu per tutti i tipi di capelli. Offre sei accessori intercambiabili, cumprese diverse spazzole di setole per diverse opzioni di stile. L'Airstyler 1200W furnisce un forte flussu d'aria per un styling rapidu è include una funzione di Condizionamentu Ionicu è una funzione di colpu cool. Dispone ancu di un cordone girevole di lunghezza di salone di 3 m, una grilla amovibile facilmente pulita, è una garanzia di 3 + 1 anni.

I novi Airstylers di Remington sò dispunibuli in diversi rivenditori, cumprese Boots, Very, Amazon è Argos, cù prezzi chì partenu da £ 19.99. Iscrivendu in linea in 28 ghjorni da a compra, i clienti ponu estenderà a garanzia per un annu supplementu.

Fonti:

- Remington

– Stivali

– Assai

- Amazon

- Argos