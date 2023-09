Americana Motor Hotel: Una Oasi Retro-Futuristica nantu à a Route 66

Situatu in a bella cità di Flagstaff, l'Americana Motor Hotel hà recentemente subitu una trasfurmazioni cumpleta, purtendu un toccu di retro-futurismu à questu storicu riferimentu di a Route 66. Guidatu da Practice Hospitality, una rinumata sucietà di gestione alberghiera, Americana Motor Hotel offre avà à l'ospiti una sperienza indimenticabile cù u so design unicu, amenità pensate è una posizione privilegiata.

S'inspirandu da e meraviglie naturali di Flagstaff è a ricca storia lunare, u disignu di l'Americana Motor Hotel hè una mistura di nostalgia di a mità di u seculu è estetica muderna. Andrew Alford, u designer principale, hà incorporatu culori audaci, mudelli geomettichi è elementi artistici ispirati da u paisaghju circundante. Questa attenzione à i dettagli crea una atmosfera capricciosa, cù riferimenti nascosti à l'astronomia è a Route 66 in tutta a pruprietà.

E camere di l'Americana Motor Hotel emanu futurismu rusticu, cumminendu tonalità calde di a terra cù texture di legnu è tessuti ricchi. Tappeti accattivanti cù strisce vorticose, testate chì ricordanu l'abbigliamento da sci di l'anni 1970, è l'arte originale chì celebra l'iconica furesta di conifere di Flagstaff creanu un ambiente unicu è invitante. Ancu u hardware di a doccia è u tile biancu sò stati scelti per rende un omagiu à l'equipaggiu di sbarcu lunare Apollo di a NASA.

U lobby di l'hotel accoglie l'ospiti cù un rack di brochure di viaghju vintage, aghjunghjendu un toccu di nostalgia à l'esperienza di check-in. I membri di u staffu cunnisciuti sò dispunibuli per furnisce infurmazioni nantu à l'area, è u lobby offre un sediu còmode, ghjochi di tavulinu è un spaziu di vendita furnitu cù sundries è souvenirs. L'ospiti ponu ancu aduprà a banchetta cumunale, dotata di prese di corrente, chì a rende perfetta per u travagliu remoto.

Fora, l'Americana Motor Hotel hà un spaziosu Backyard, induve l'ospiti ponu rilassate da a piscina riscaldata per tuttu l'annu, ghjucà à i ghjochi di giardinu, rilassate in una amaca, o riunite intornu à i firepits per sparte storie di viaghju. L'amatori di a natura apprezzeranu i telescopi dispunibuli per l'osservazione di e stelle è e biciclette offerte per esplorà a cità.

Cum'è un hotel chì accetta animali, l'Americana Motor Hotel accoglie i so cumpagni furry di tutte e dimensioni. U "Barkyard" recintatu di a pruprietà furnisce un spaziu sicuru per l'animali per allungà e so gambe, mentre chì una stazione di lavaggio di cani cunvene assicura chì stanu puliti è còmode. Inoltre, l'impegnu di l'hotel à a sustenibilità hè evidenti in a so scelta di bevande in lattina d'aluminiu, buttigli d'acqua riutilizzabili, è paisaghji tolleranti à a seca.

Flagstaff, cunnisciuta cum'è a "Cità di e Sette Meraviglie", offre infinite opportunità per l'avventura. Sia visità u Grand Canyon, l'Arizona Snowbowl, l'Osservatorio Lowell, o qualsiasi di e destinazioni all'aperto di a regione, Americana Motor Hotel serve cum'è u campu di base perfettu per l'esplorazione. Dopu una ghjurnata di caminata, sci, o esplorendu e meraviglie di a natura, l'ospiti ponu ritruvà à u cunfortu di l'Americana Motor Hotel è rilassate in e so stanze ben arredate.

Per sapè più nantu à Americana Motor Hotel è fà riservazioni, visitate u so situ web à americanamotorhotel.com o chjamate 928.833.3060.

Fonti:

- U situ di l'hotel (americanamotorhotel.com)

- U situ web di l'ospitalità pratica (practice-hospitality.com)