Introducendu u Redmi Watch 4: Un Smartwatch Premium cù Funzioni Enhanced

A sub-marca di Xiaomi, Redmi, hà recentemente presentatu u so novu dispositivu portabile, u Redmi Watch 4. Stu smartwatch hè u successore di u famosu Redmi Watch 3 è porta miglioramenti significativi è funzioni novi eccitanti.

Una di e caratteristiche standout di u Redmi Watch 4 hè u so design elegante. Hè u primu smartwatch da a marca chì presenta un unibody di metallu cù un chassis in lega d'aluminiu, dendu un aspettu elegante è premium. L'orologio vanta ancu una corona rotativa d'acciaio inossidabile cù un disignu "tagliatu di diamante", aghjunghjendu un toccu di sofisticazione.

U Redmi Watch 4 vene cun un display impressiunanti. Hè sportu un grande schermu AMOLED di 1.97-inch cù una freccia di rinfrescante di 60Hz, assicurendu una interfaccia d'utilizatore è animazioni fluide. Cù una risoluzione di 390 x 450 pixel è una luminosità massima di 600 nits, stu smartwatch hè perfettu per l'usu all'apertu, ancu sottu u sole forte. Grazie à a tecnulugia LTPS aduprata, u dispusitivu offre ancu una vita di bateria estesa, chì permette à l'utilizatori di gode di e so funzioni per periodi più longu.

Quandu si tratta di seguimentu di fitness è di salute, u Redmi Watch 4 hè dotatu di diversi sensori per monitorà u vostru benessiri. Include un monitor di freccia cardiaca, un sensore SpO2 per u monitoraghju di u nivellu di l'ossigenu di sangue, u sonnu è u stress tracker, è ancu un tracker di u ciclu menstruali apposta per e donne. Inoltre, l'orologio supporta più di 150 modi sportivi è dispone di GPS integratu per un seguimentu precisu durante l'allenamenti esterni.

Alimentatu da una batteria di 470 mAh, u Redmi Watch 4 vanta una vita di batteria impressiunanti finu à 20 ghjorni in cundizioni d'usu tipici. U dispusitivu supporta ancu NFC è Bluetooth 5.3 per una cunnessione perfetta cù altri dispositi. In termini di comodità, u smartwatch offre una gamma di funzioni per rinfurzà l'attività di ogni ghjornu è rende a vita più faciule.

U Redmi Watch 4 hà un prezzu di CNY 499 (~ $ 70) è hè dispunibule per cumprà da oghje. Cù u so design elegante, funzioni avanzate è prezzu cumpetitivu, stu smartwatch hè stallatu per fà onda in u mercatu di i wearables.

