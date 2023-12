Redmi Watch 4: Un smartwatch riccu di Funzioni Avanzate

U Redmi Watch 4 hà fattu a so grande entrata, assai per u piacè di i fan di Redmi chì aspettanu ansiosamente a rivelazione di a serie Redmi K70. Ma u novu smartwatch ùn hè micca vinutu solu; Redmi hà ancu presentatu una gamma di novi prudutti, cumpresu u novu Redmi Watch 4. Questa ultima iterazione di a serie di smartwatch di a cumpagnia introduce una mansa di aghjurnamenti eccitanti, facendu una scelta solida per l'amatori di smartwatch.

Immergemu in e caratteristiche notevuli di u Redmi Watch 4:

Opzioni di cinturini per un stile unicu

Cum'è i so predecessori, u Redmi Watch 4 offre supportu per diversi tipi di cinturini. Attualmente, l'opzioni includenu Metallu, Nylon è Silicone, ma pudemu aspittà chì emergenu più cinturini da i rivenditori ufficiali è di terzu, chì permettenu à l'utilizatori di persunalizà u so smartwatch per adattà à u so stile unicu.

Display impressiunanti

U Redmi Watch 4 vanta un display quadratu cù una diagonale di 1.97-inch. U so display AMOLED Always-On, cù una risuluzione di 390 x 450 pixels, furnisce visuale nitide è ferma abbastanza luminoso ancu sottu a luce diretta di u sole, offre finu à 600 nits di luminosità.

Prestazioni elevate cù HyperOS

Cuntinuendu a so spinta versu un ecosistema cumuni per i so prudutti, Xiaomi equipa u Redmi Watch 4 cù l'ultime HyperOS. Stu smartwatch diventa u sicondu in a linea Xiaomi, dopu à u Xiaomi Watch S3, per eseguisce nantu à stu sistema operatore avanzatu.

Vasta gamma di quadranti è modi di eserciziu

Cù più di 200 facci di watch per sceglie, u Redmi Watch 4 permette à l'utilizatori di persunalizà a so sperienza smartwatch. Inoltre, vene cun una selezzione notevule di più di 150 modi d'eserciziu è include ancu un coach di voce, purtendu un cumpagnu di fitness virtuale ghjustu à u vostru polso.

Tracciamentu di precisione è Supportu GPS

Dotatu di un sensor PPG di 4 canali, u Redmi Watch 4 assicura misure precise cù un 10% di crescita di precisione. Supporta u monitoraghju di a freccia cardiaca in tutte e stagioni è pò seguità accuratamente i cambiamenti in a freccia cardiaca, dendu insights preziosi nantu à a vostra salute generale. Inoltre, cù u supportu GPS integratu, l'orologio pò funziunà cum'è un dispositivu standalone per attività chì necessitanu GPS, eliminendu a necessità di portà un smartphone.

Batteria longa è altre caratteristiche

Malgradu a so impressionante gamma di funzioni, u Redmi Watch 4 offre una vita di bateria decente di finu à 20 ghjorni in cundizioni di vita reale. L'orologio vene ancu cù un sensoru di freccia di sangue, capacità di monitoraghju di u stress, furmazione di respirazione, supportu per NFC è Bluetooth 5.3. Pesa solu 31.5 grammi è hà un disignu compactu, chì misura 47.58 mm x 41.12 mm x 10.5 mm.

Disponibilidad è Prezzi

U Redmi Watch 4 hè dispunibule in i culori Eleganti Neri è Silver Snow White. U prezzu di CNY 499 ($ ​​70 / INR 5,960), l'orologio hè attualmente dispunibule per compra via mi.com in Cina. Mentre chì ci sò indicazioni chì ghjunghjerà l'Europa è l'India, hè previstu chì succede in l'annu à vene.

Cù a so impressionante gamma di funzioni cum'è GPS, NFC è Always On Display, u Redmi Watch 4 si distingue in u segmentu di smartwatch di budget. Porta funzionalità avanzate tipicamente truvate in mudelli di prezzu più altu, facendu una opzione attraente à un prezzu accessibile di $ 70. Preparate à elevà a vostra sperienza smartwatch cù u Redmi Watch 4.

Spietenu FAQ (FAQ)

1. Puderaghju persunalizà a cinturina di u Redmi Watch 4?

Iè, u Redmi Watch 4 offre supportu per diversi tipi di cinturini, cumprese Metal, Nylon è Silicone. Più opzioni sò previste per esse dispunibili da rivenditori ufficiali è di terze parti.

2. Chì ghjè a durata di a bateria di u Redmi Watch 4 ?

U Redmi Watch 4 furnisce una vita di a bateria finu à 20 ghjorni in cundizioni di vita reale.

3. U Redmi Watch 4 hà supportu GPS?

Iè, u Redmi Watch 4 vene cun supportu GPS, facendu un dispositivu standalone per attività chì necessitanu GPS.

4. Puderaghju monitorà a mo freccia di u core cù u Redmi Watch 4?

Assolutamente! U Redmi Watch 4 supporta u monitoraghju di a freccia cardiaca in tutte e stagioni, seguite accuratamente i cambiamenti in a freccia cardiaca è furnisce infurmazioni preziosi nantu à a vostra salute generale.

5. Chì modi di eserciziu sò dispunibili nantu à u Redmi Watch 4?

U Redmi Watch 4 offre una larga gamma di modi di eserciziu, cù più di 150 opzioni per sceglie. Ch'ella sia corsa, ciclismo, natazione, o altre attività, l'orologio hà cupertu.

6. U Redmi Watch 4 hè cumpatibile cù NFC?

Iè, u Redmi Watch 4 supporta NFC, chì permette pagamenti senza cuntatti senza saldatura è altre funzioni attivate da NFC.