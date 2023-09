The Red Fire Ant: Una nova spezia invasiva in Europa

Un studiu recente hà revelatu chì a formica rossa di u focu, cunnisciuta scientificamente Solenopsis invicta, hè stata truvata in Europa per a prima volta. Nativu di l'America di u Sudamerica, sta spezia invasiva si sparghje rapidamente in i Stati Uniti, u Messicu, i Caraibi, a Cina è l'Australia in u seculu passatu. Avà, hà fattu a so strada in Sicilia, Italia.

E formiche di u focu rossu sò cunnisciute per esse aggressive è a so stinga pò causà dolore è reazzioni allergii. Puderanu ancu danni à i culturi è l'ecosistema lucali. I circadori anu identificatu 88 nidi di formiche di focu rossu vicinu à a cità di Siracusa in Sicilia, chì coprenu una superficie di 5 ettari. L'auteur principal de l'étude, Mattia Menchetti, déclare que trouver cette espèce en Italie était une surprise mais pas inattendue.

Mentre chì e formiche di u focu rossu sò stati truvati prima in i prudutti impurtati in Spagna, Finlandia è Paesi Bassi, questa hè a prima culunia cunfirmata in Europa. I culunii sò stati scuperti in una zona suburbana di Siracusa, ma ùn hè micca chjaru cumu o quandu sò ghjunti. I scientisti crèdenu chì e furmicule puderanu ghjunghje à un puntu di transitu cù una attività umana significativa, cum'è u portu di a cità. I rapporti lucali indicanu un aumentu di i pungi di formica da u 2019.

L'analisi genetica suggerisce chì i furmiculi prubabilmente si sparghjenu da i Stati Uniti o a Cina, induve Solenopsis invicta hè ancu una spezia invasiva. I circadori avvirtenu chì e furmicule puderanu sparghje prestu in tutta l'Europa, postu chì u 7% di u cuntinente, cumprese i grandi spazii urbani, hà un clima adattatu per a spezia.

Spezie invasive cum'è a furmica rossa di u focu anu un impattu ecunomicu è ecologicu significativu. Sicondu un rapportu sustinutu da e Nazioni Unite, costanu à u mondu almenu $ 423 miliardi annu, induce l'estinzioni di piante è animali, minaccianu a sicurezza alimentaria è aggravendu catastrofi ambientali.

Fonte: CNN