Una spezia di formica invasiva truvata in Italia puderia sparghje in u Regnu Unitu cù u riscaldamentu glubale, u studiu avvisa

Una spezia di formica invasiva non nativa cunnisciuta cum'è a formica rossa di u focu (Solenopsis invicta) hè stata stabilita in Italia è rappresenta una minaccia per l'Europa è potenzialmente u Regnu Unitu cù u riscaldamentu glubale, secondu un studiu. Queste formiche sò cunsiderate una di e spezie invasive più distruttive perchè anu un puzzicheghju putente è ponu causà danni à i culturi è infestanu l'equipaggiu elettricu. Sò cunnisciuti per furmà rapidamente "super culonii" cù parechje regine, chì predanu di e piante native, insetti è erbivori, in ultimamente in competizione per l'alimentariu.

A formica di u focu rossu hè a quinta spezia invasora più caru in u mondu è pò causà danni per un valore stimatu di $ 6 miliardi (£ 4.8 miliardi) annu. I ricercatori anu identificatu 88 nidi di formiche di focu rossu nantu à 5 ettari (12 acres) vicinu à Siracusa, in Sicilia, è anu determinatu chì e culunie invasive puderanu esse urigginatu da a Cina o i Stati Uniti. U studiu mette in risaltu a necessità di sforzi coordinati per detectà è risponde à sta nova minaccia prima chì si sparghje senza cuntrollu.

A carità Buglife hà dumandatu à u guvernu di u Regnu Unitu per pruibisce l'impurtazione di a terra, postu chì e spezie di formiche invasive si sparghjenu facilmente attraversu e piante impurtate. L'UE hà digià pruibitu l'esportazione di terra da u Regnu Unitu, ma e misure reciproche ùn sò micca state pigliate da u Regnu Unitu per piantà l'impurtazioni, in particulare per mezu di u cummerciu di l'orticultura. I sperti sò preoccupati per queste spezie di furmiche invasive chì entranu in Europa, postu chì una volta chì sò stabilite, diventa sfida à eradicà.

A furmica di u focu rossu hè stata trovata prima in i prudutti impurtati in Spagna, Finlandia è Paesi Bassi, ma questu hè a prima cunferma di a so creazione in natura in u cuntinente europeu. Mentre l'UE hà aghjurnatu a so lista di "spezie di preoccupazione" per include u formicu di u focu rossu, u guvernu britannicu ùn hà micca aghjurnatu a so lista da u Brexit. L'Australia spende attualmente 400 milioni di dollari australiani (205 milioni di £) per sradicà a formica, mentre chì a Nova Zelanda hè l'unicu paese chì l'avete sradicata cù successu.

I circadori anu determinatu chì a formica rossa di u focu puderia esse stabilitu in circa 7% di l'Europa. Cù u riscaldamentu glubale, finu à a mità di e zoni urbani in Europa, cumprese e cità maiò cum'è Londra, Parigi, Roma è Barcellona, ​​puderanu diventà abitati adattati per a spezia. A furmica hè più adattata per e cità custieri di u Mediterraniu, è i so porti marittimi puderanu aiutà à a so diffusione.

U studiu ricumanda un monitoraghju ulteriore di i porti, postu chì e formiche regina volanti assistite da u ventu pò esse ghjunte in Sicilia da u portu di Siracusa. U publicu puderia ancu ghjucà un rolu cruciale in a deteczione di a formica di u focu rossu, postu chì si trova spessu in i zoni urbani è ponu esse identificati da i so pungi dolorosi è i monti di nidi caratteristici.

Fonti:

- Biologia attuale (studiu)

- Buglife (carità)

- Laboratoriu di Diversità è Evoluzione di Farfalle di l'Istitutu di Biologia Evolutiva