U ScreenDress cuntrullatu da a mente: unisce a moda è a tecnulugia cù Raspberry Pi

Anouk Wipprecht, un designer rinumatu, hà introduttu un prughjettu innovativu chjamatu ScreenDress stampatu 3D, chì unisce a tecnulugia è a moda cù u Raspberry Pi. U vestitu presenta parechje schermi chì cambianu in tempu reale basatu annantu à l'onda cerebrale, chì permettenu à u portatore di influenzà direttamente u vestitu. Questa creazione, cunnisciuta cum'è ScreenDress, mostra cumpunenti di punta cuncentrati in AI.

U portatore di u vestitu utilizeghja un sensor EEG, cunnisciutu com'è electroencefalogramma. U sensoru deve esse addestratu per ricunnosce l'onda cerebrale di basa di u portatore contr'à quelli stimulati o focalizzati. Quandu l'onda cerebrale di u portatore righjunghjenu una certa intensità, i sei LCD tondi di u vestitu rispundenu affissendu globi oculari cù pupulari allargati.

Ogni globu oculare hè supportatu da un Raspberry Pi Zero, chì si cunnetta à u screnu LCD è l'aghjurnà in cunseguenza. L'auriculare BCI di 4 canali, chjamatu Unicorn Headband, serve cum'è sensor EEG è hè statu specificamente stampatu in 3D per stu prughjettu, utilizendu una stampante HP Jet Fusion 5420W. Tutti i cumpunenti stampati in 3D sò stati cuncepiti da Wipprecht utilizendu l'applicazione CAD basata in navigatore chjamata Onshape.

Wipprecht enfatiza a facilità di furmà u sistema di apprendimentu di a macchina per ogni purtatore, postu chì dura solu circa dui minuti. U prughjettu ScreenDress hè statu presentatu à l'ARS Electronica Festival in Linz, Austria è serà presentatu in altri avvenimenti in u futuru.

Sè avete cercatu un prughjettu Raspberry Pi per inspirà u vostru latu di moda, u ScreenDress cuntrullatu da a mente hè certamente qualcosa da cunsiderà.

Fonti: Voxel Matters

Definizione:

Raspberry Pi: Un computer à bordu unicu chì hè assequible è assai versatile, comunmente utilizatu in diversi prughjetti tecnologichi.

Sensor EEG: Un sensoru di elettroencefalogramma chì misura è registra l'attività elettrica in u cervellu.

LCD: Liquid Crystal Display, un schermu pianu pianu utilizatu per a produzzione visuale.

Cuffie BCI: Un dispositivu muntatu in testa chì usa a tecnulugia di l'interfaccia cervellu-computer per cuntrullà i dispositi esterni o l'applicazioni.

Applicazione CAD: Software di cuncepimentu assistitu da computer utilizatu per creà è mudificà disinni digitale per a stampa 3D.