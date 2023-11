A nova era di l'informatica industriale: Introducendu u Raspberry Pi 5 Panel PC di EDATEC

In un muvimentu rivoluzionariu, EDATEC hà lanciatu u so primu pruduttu industriale basatu nantu à u Raspberry Pi 5. Stu pannellu PC innovadoru, dispunibule in varianti 7 è 10-inch, hè specificamente pensatu per l'applicazioni industriali. U prezzu di $ 258, offre un pacchettu impressiunanti chì include un Raspberry Pi 5 cù 8 GB di RAM, facendu una soluzione putente è versatile per i bisogni di l'informatica industriale.

U pannellu PC presenta un LCD TFT d'alta risoluzione cù retroilluminazione LED, chì furnisce visuale nitide è culori vibranti. U mudellu di 7 inch vanta una risoluzione di 1024 × 600, mentre chì a variante più grande di 10 inch offre una risoluzione ancu più impressiunanti di 1280 × 800. I dui schermi supportanu a funziunalità multi-touch di 10 punti, chì permettenu una interazione intuitiva è precisa.

Una di e caratteristiche più intriganti di u PC di pannellu EDATEC hè u so putenziale per una configurazione di triple monitor. Esponendu i dui porti micro HDMI, l'utilizatori ponu espansione u so spaziu di travagliu è rinfurzà a produtividade. Questa flessibilità apre novi pussibulità per multi-tasking è multitasking in ambienti industriali.

Mentre a datasheet indica a dispunibilità di una camera opzionale, i dettagli riguardanti a cumpatibilità restanu scunnisciuti. Tuttavia, questa aghjunta puderia aumentà assai a funziunalità di u pannellu PC, sia una camera USB o cumpatibile cù e camere ufficiali Raspberry Pi.

Cuncepitu cù a durabilità in mente, u panel PC EDATEC hè custruitu da aluminiu robustu, assicurendu a so resistenza in ambienti industriali duri. A classificazione di durezza 6H di u screnu furnisce una prutezzione supplementaria contr'à i graffi è l'impatti, aumentendu a so vita è affidabilità.

U Raspberry Pi 5, attaccatu in modu sicuru à a parte posteriore di u screnu, offre un accessu còmode à tutti i porti. Tuttavia, vale a pena nutà chì ùn ci hè micca un breakout GPIO, è u casu d'aluminiu pare chì raffredda passivamente u Raspberry Pi per mitigà i prublemi di riscaldamentu potenziali.

Per risponde à e diverse esigenze, EDATEC offre duie versioni di u panel PC in Aliexpress. U mudellu di $ 258 include u screnu di 10 inch, un Raspberry Pi 5 cù 8 GB di RAM, è una carta microSD 32 GB. Decodificà a lista Aliexpress, pare chì nisuna camera hè inclusa in questa variante particulare.

Cù u Raspberry Pi 5 Panel PC di EDATEC, i clienti industriali ponu avà gode di i benefici di sta tecnulugia d'avanguardia. Questa soluzione putente è ricca di funzioni apre novi pussibulità in l'informatica industriale, rivoluzionandu u modu di l'imprese operanu in diversi settori.

Spietenu FAQ (FAQ)

1. Cumu l'EDATEC Raspberry Pi 5 Panel PC difiere da altri computer industriali?

U PC di pannellu EDATEC si distingue utilizendu u Raspberry Pi 5, chì offre capacità di calculu putenti à un prezzu accessibile. U so fattore di forma compatta, a versatilità è a facilità d'integrazione cù i sistemi esistenti facenu una scelta eccellente per l'applicazioni industriali.

2. Puderaghju cunnette parechji monitors à u PC di u panel EDATEC ?

Iè, u pannellu PC espone dui porti micro HDMI, chì permettenu una cunfigurazione di triple monitor. Questa funzione aumenta a produtividade, chì permette à l'utilizatori di travaglià in parechje schermi simultaneamente.

3. U panel PC EDATEC hè cumpatibile cù e camere Raspberry Pi ?

Mentre u PC di u pannellu menziona una camera opzionale, i so dettagli di cumpatibilità restanu incerti. Hè ancu esse chjarificatu s'ellu hè cumpatibile cù e camere ufficiali Raspberry Pi o s'ellu supporta e camere USB.

4. Cumu hè u Raspberry Pi cooled in u panel PC EDATEC ?

U panel PC EDATEC hè cuncepitu cù u cooling passiu in mente. U casu d'aluminiu dissipa in modu efficace u calore da u Raspberry Pi 5, assicurendu un rendiment ottimali in ambienti industriali.

5. Chì sò e varianti dispunibili di u panel PC EDATEC ?

EDATEC offre duie varianti di u panel PC in Aliexpress: u mudellu 7-inch è u mudellu 10-inch. Ogni variante offre diverse dimensioni di schermu è risoluzioni, risponde à e diverse esigenze di l'informatica industriale.