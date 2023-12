Mercedes 190E persunalizata: Un Restomod Germanu Bestiale

In u mondu di i classici europei, un Mercedes 190E chì currisponde à numeri cun un mutore Cosworth hè cunsideratu l'epitome di a perfezione. In ogni casu, i puristi puderanu alzà e so sopracciglia à a vista di una versione mudificata, particularmente una truvata in New York Central. Questa Mercedes 190E particulari hà subitu una trasfurmazioni sbalorditiva, cù u so powertrain originale rimpiazzatu da u core battante di un Ford F-150 Raptor di seconda generazione - l'EcoBoost V6.

Questa stupenda creazione di restomod hè a creazione di Dom Tucci, pruprietariu di Tucci Hot Rods in Marcy, New York. Cunnisciuti per a so cumpetenza in a persunalizazione di Ford, Tucci è a so squadra anu affruntatu cù successu prughjetti chì implicanu Mustangs, Broncos, è ancu una cunversione off-road di l'eco-box EcoSport. In ogni casu, cù a Mercedes 190E, anu u scopu di esce da a so zona di cunfortu è scopre novi pussibulità.

Sò andati i motori M102 straight-quattro o M103 straight-seix montati in fabbrica. In u so locu si trova l'EcoBoost V6 mudificatu, stimulatu da dui turbocompressori BorgWarner EFT6758 chì ponu gestisce più di 30psi di pressione di spinta. Stu mutore mostruoso hè capaci di furnisce una stima di 700 cavalli à i pneumatici, facendu chì l'uriginale 190 Cosworth pare lento in paragone.

Per trattà sta putenza immensa, Tucci Hot Rods hà equipatu a vittura cun un cambio manuale di cinque velocità Bowler-Tremec TKX Carbon Edition, cumplementatu da un kit di frizione à doppia piastra da Advanced Clutch Technology. A parte posteriore presenta un differenziale Subaru STI cù assi customizati, assicurendu prestazioni ottimali nantu à a strada.

Cù sospensione frontale adattata da i Mustangs SN95, cumpletu cù pinze Wilwood Wuperlite à quattru pistoncini è rotori da 13 pollici, stu restomod hè prontu à cunquistà curve cun facilità. A so abbundanza di cavalli significa ancu chì hà u putenziale di induce drifting eccitanti, lascendu i so pneumatici posteriori à u bordu di l'esplosione.

Cappellu à Tucci Hot Rods per a creazione di unu di i restomods tedeschi più formidabili visti in i Stati Uniti dapoi anni. Questa Mercedes 190E persunalizata hè un tistimunianza di a so cumpetenza, spingendu i limiti di ciò chì hè pussibule è respira una nova vita in un veiculu classicu.