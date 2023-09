Cuncepimentu di scatuli SMART per minimizzà l'interferenza di rumore in i siti di telescopiu radio

Una squadra multidisciplinare di esperti hà sviluppatu una soluzione innovativa per minimizzà l'interferenza di u rumore in i siti di telescopiu radio. I radiotelescopi s'appoghjanu à coglie segnali radiu deboli da fonti cosmiche distanti, è ogni tipu di rumore pò disturbà o distorte questi signali, impedendu i studii astronomichi. Cusì, hè cruciale di mantene un ambiente silenziu in u situ di u telescopiu.

Per affruntà stu prublema, a squadra hà cuncepitu "scatole SMART" avanzate per alimentà u telescopiu Square Kilometer Array Low Frequency (SKA-Low) in Australia Occidentale. Questi scatuli SMART sò equipati per eliminà u rumore causatu da l'equipaggiu elettronicu cum'è Wi-Fi, telefoni cellulari, telescopi, è altri gadgets in u circondu di a radiu.

Cù 24 scatuli SMART prototipi pronti per a stallazione in u situ SKA, l'esperti miranu à creà un ambiente senza rumore favurèvule à fà osservazioni astronomiche precise. Fornendu un fornimentu d'energia pulita à u telescopiu, queste scatuli SMART bloccanu in modu efficace qualsiasi interferenza di rumore potenziale chì puderia impedisce a rilevazione di segnali radio deboli.

I scatuli SMART sò stati cuncepiti meticulosamente per assicurà chì sò u più silenziu pussibule, evitendu ogni rumore elettricu o meccanicu. Questu hè essenziale per mantene a sensibilità di u radiotelescopiu è permette una raccolta di dati precisa.

U successu di sta iniziativa aprirà a strada per studi astronomichi migliurati minimizendu l'impattu di e fonti di rumore esterni in i siti di telescopiu radio. Cumminendu e cumpetenze di diverse discipline, a squadra hà dimustratu l'impurtanza di a cullaburazione per truvà suluzioni innovatori à e sfide scientifiche.

Stu sviluppu mette in risaltu i sforzi cuntinui per spinghje e fruntiere di l'astronomia è rinfurzà a nostra cunniscenza di l'universu. Cù l'installazione di e scatuli SMART, u telescopiu SKA-Low in l'Australia Occidentale serà ben equipatu per furnisce scuperte rivoluzionarie in u campu di a radioastronomia.

Definizione:

- Radiotelescopi: Strumenti utilizati per detectà è studià l'onde radio emesse da l'uggetti celesti.

- Interferenza di rumore: segnali indesiderati o disturbi chì disturbanu a ricezione di i segnali radio desiderati.

- Scatole SMART: Sistemi avanzati di energia elettrica pensati per minimizzà l'interferenza di rumore in siti di telescopiu radio.

