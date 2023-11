Cerchi un smartphone cù una camera eccezziunale chì ùn rompe micca a banca? Ebbè, ùn cercate più. L'Honor 90 hè quì per stupirvi cù e so caratteristiche maravigliose, tutte dispunibuli à un prezzu incredibilmente bassu. Offertu à solu £ 299 stu Venneri Negru, stu telefunu vi lasciarà stupitu.

Mentre chì parechji smartphones cun u budgetu cumprumettenu a qualità di a camera, l'Honor 90 sfida tutte e aspettative. Dotatu di una stupenda camera posteriore 200MP è una camera selfie 50MP, stu dispusitivu hè una vera gemma per l'amatori di fotografia. Catturate scatti mozzafiato cù una chiarezza è un dettagliu eccezziunale chì sorprenderanu i vostri amichi è famiglia.

Ma l'Honor 90 hè più cà a so camera impressiunanti. Fornitu di putenza, stu telefunu vanta 8 GB di RAM è 256 GB di capacità di almacenamento, assicurendu un rendimentu fluidu per tutte e vostre app è media. È s'ellu ùn hè micca abbastanza, pudete ancu aghjurnà à un mudellu di 12 GB di RAM è 512 GB di almacenamiento per solu £ 50 supplementari. Tuttavia, per a maiò parte di l'utilizatori, u mudellu di basa serà più cà abbastanza.

Una di e caratteristiche standout di l'Honor 90 hè a so vita di bateria notevule. Cù una batteria di 5000 mAh, stu telefunu offre 19.5 ore impressiunanti di riproduzione video cuntinuu, assicurendu chì ùn sarete micca chjappu cù una batteria morta durante e vostre attività di ogni ghjornu.

In cunclusioni, l'Honor 90 hè un telefuninu eccezziunale per u budgetu chì prova chì ùn avete micca cumprumissu à a qualità. Cù e so capacità incredibili di càmera, prestazioni putenti è durata di a batteria di longa durata, furnisce un valore eccezziunale per u so prezzu. Ùn mancate micca questa irresistibile offerta di Black Friday - mettite e mani nantu à l'Honor 90 oghje.

Fate frequenza:

1. Puderaghju veramente un telefunu cù una camera 200MP per menu di £ 300?

Iè, l'Honor 90 offre una camera posteriore di 200MP è hè dispunibule per solu £ 299 questu Black Friday.

2. Puderaghju aghjurnà l'almacenamiento è a RAM in l'Honor 90?

Assolutamente! U mudellu di basa vene cù 8GB di RAM è 256GB di almacenamiento, ma pudete aghjurnà à 12GB di RAM è 512GB di almacenamiento per £ 50 supplementari.

3. Quantu dura a bateria di l'Honor 90 ?

L'Honor 90 vanta una putente batteria 5000mAh chì pò furnisce finu à 19.5 ore di riproduzione video cuntinuu.

4. L'Honor 90 hè un bonu telefunu per a fotografia?

Di sicuru! Cù a so camera posteriore 200MP è a camera selfie 50MP, l'Honor 90 hè una scelta fantastica per l'amatori di fotografia. Catturate foto stupende cù una chiarezza è dettagli eccezziunale.