A nova ricerca hà per scopu di rivoluzione u trattamentu di u cancer di a pelle cù a tecnulugia quantistica

I ricercatori di l'Università di Sydney Nano Institute sò stati attribuiti un cuntrattu da l'urganizazione senza prufittu Wellcome Leap per sviluppà tecnulugia quantistica per l'usu in i settori biologichi è sanitari. U prugramma multimilionariu, chjamatu Quantum for Bio (Q4Bio), hà u scopu di identificà è dimustrà applicazioni in a salute umana chì prufittàranu di l'emergenza di l'informatica quantistica in i prossimi anni.

A squadra di l'Università di Sydney si concentrerà nantu à l'usu di a tecnulugia quantistica per sviluppà novi molécule per u trattamentu di i cancers di a pelle è a migliione di i filtri solari. L'urdinatori cunvinziunali attualmente luttanu per predichendu accuratamente a dinamica chimica quantistica in e molécule, chì hè un collu di bottiglia significativu in u sviluppu di droghe. Pioneering novi suluzioni quantistiche è sviluppendu algoritmi per simulazioni quantistiche precise, a squadra spera di migliurà assai u mudellu di reazzione chimica fotoattiva.

Sti riazzioni si verificanu à velocità cusì veloci chì ùn ponu esse osservati in tempu reale, rendendu difficiule di capiscenu è studià i so miccanismi. Utilizendu simulazioni quantistica analogica, i scientisti ponu rallentà sti prucessi da un fattore di 100 miliardi di volte per osservà è analizà accuratamente. A squadra hà publicatu recentemente una ricerca chì mostra stu rallentamentu notevuli in una simulazione quantistica.

A squadra multidisciplinaria, guidata da u duttore Tingrei Tan, u prufessore assuciatu Ivan Kassal, è u prufessore Pablo Fernandez Peñas, hà u scopu di riunisce l'expertise in a tecnulugia quantistica, a chimica è a ricerca medica per affruntà queste sfide cumplesse. A so ricerca puderia purtà à un approcciu completamente novu per capiscenu è trattà e malatie, è ancu di cuncepimentu di molécule innovative per l'applicazioni mediche.

A tecnulugia quantistica hè sempre in i so primi stadi, ma tene a prumessa di rivoluzionari diversi campi, cumprese u disignu di droghe, a scienza di i materiali è a criptografia. L'Università di Sydney, cù e so capacità di ricerca cumpleta è di classe mundiale, hè una istituzione ideale per fà sta ricerca.

Q: Cosa hè Quantum for Bio (Q4Bio)?

A: Q4Bio hè un prugramma destinatu à identificà, sviluppà è dimustrà applicazioni di tecnulugia quantistica in a salute umana.

Q: Chì ghjè u focu principale di a ricerca di l'Università di Sydney in Q4Bio?

A: U squadra di ricerca hè focu annantu à l'usu di a tecnulugia quantistica per sviluppà novi molécule per u trattamentu di i cancers di a pelle è a migliione di i filtri solari.

Q: Perchè a tecnulugia quantum hè impurtante in u sviluppu di droghe?

A: A tecnulugia quantistica pò predice accuratamente a dinamica chimica quantistica in e molécule, chì hè un cumpunente criticu in u sviluppu di droghe chì l'urdinatori cunvinziunali si battenu.

Q: Chì sò e simulazioni quantum analogichi?

A: A simulazione quantum analogica permette à i scientisti di rallentà i prucessi per un fattore di 100 miliardi di volte per osservà è studià e reazzione chì succede troppu rapidamente per esse osservatu in tempu reale.

Q: Cumu puderia sta ricerca impactà u campu di a medicina?

A: A ricerca puderia purtà à novi approcci per capiscenu è trattà e malatie, è ancu u disignu di molécule innovatori per l'applicazioni mediche.

Q: Perchè l'Università di Sydney hè adattata per sta ricerca?

A: L'Università di Sydney hà unu di i prugrammi di tecnulugia quantistica più ampi è più profondi in u mondu, cù esperti di u mondu in teoria quantistica, hardware è sviluppu di software.