Novi Multiplex Aperti da PVR INOX in Mumbai è Bhubaneswar

PVR Inox, una di e catene multiplex principali di l'India, hà apertu recentemente dui novi multiplex in Mumbai è Bhubaneswar. U prezzu di l'azzioni di a cumpagnia hà vistu un aumentu di 1 per centu in u cummerciu iniziale dopu à l'annunziu.

U novu multiplex in Jio World Center in Mumbai vanta una tecnulugia di punta, cumpresu un Sistema di Proiezzione Laser 4K, Dolby Atmos Surround Sound è Screens 3D Next-Gen. Intantu, u multiplex in Utkal Kanika Galleria Mall in Bhubaneswar presenta suluzioni teatrali di punta, cumprese a proiezione Laser 4K, l'audio immersiu Dolby 7.1, è i schermi 3D Next-Gen.

Cù questi novi aggiunte, PVR Inox hà allargatu a so prisenza in l'India Occidentale, operante avà 345 schermi in 76 proprietà, è ancu in l'India Orientale cù 138 schermi in 36 proprietà.

Questu ultimu lanciu hà ancu solidificatu a pusizione di PVR Inox cum'è a più grande rete multiplex in India è Sri Lanka, cù un totale di schermi 1,711 in 359 proprietà in 114 cità.

U multiplex Maison INOX di novu apertu à u Jio World Center offre una sperienza di visione di filmi immersiva per finu à 790 uditori, cumprese 2 schermi Insignia, 1 schermu IMAX, è 3 schermi regulare. Per d 'altra banda, u multiplex di 4 schermi in Bhubaneswar, cù una capacità di 682 audiences, hè u primu in a cità à presentà tutti i schermi Laser 4K.

"Semu fieri di apre 10 schermi in duie regioni diverse di u nostru paese cù u so settore unicu di uditori", hà dettu Ajay Bijli, Managing Director di PVR INOX Limited. "PVR Inox s'impegna à sviluppà i cinemas cum'è spazi suciali è destinazioni ideali di divertimentu fora di casa per risponde à l'aspirazioni crescenti di i cunsumatori cù e so preferenze uniche di cinema".

PVR INOX cuntinueghja à espansione a so portata è furnisce una sperienza di visione di filmi eccezziunale à l'audienza in tutta l'India è Sri Lanka.

