Presentazione di l'ultime smartwatches di pTron: a sintesi perfetta di stile è funziunalità

pTron, una marca di tecnulugia rinumata, hà recentemente presentatu dui smartwatch di punta per risponde à u mercatu indianu di tecnulugia. Questi apparecchi di punta, à dì Reflect MaxPro è Reflect Flash, vantanu una mansa di funzioni eccezziunali chì sò sicuru di captivare i cunsumatori. Fighjemu un sguardu più vicinu à ciò chì questi notevoli smartwatches anu da offre.

Display Immersive U smartwatch Reflect MaxPro presenta un splendidu display HD di 2.01 inch cù una freccia di rinfrescante di 60 Hz, immersendu l'utilizatori in visuali vibranti. Intantu, u Reflect Flash vanta un display di 1.32-inch ligeramente più chjucu, chì furnisce una sperienza di visualizazione compatta ma elegante. I dui dispositi incorporanu vetru curvatu 2.5D per un aspettu elegante è senza cuciture, cù una luminosità massima di 600 nits chì assicura una leggibilità senza sforzu ancu in u sole luminoso.

Tracciamentu di fitness cumpletu pTron capisce l'impurtanza di un stile di vita sanu, per quessa, i smartwatches Reflect MaxPro è Reflect Flash priorizzanu u seguimentu di fitness. Cù 8 modi sportivi attivi è una suite di salute integrata, l'utilizatori ponu facilmente monitorà a so freccia cardiaca, a pressione sanguigna, i livelli di SpO2, i mudelli di sonnu, u conte di passi, i calori brusgiati è a distanza coperta. Mantene motivatu è uttene i vostri scopi di salute cù queste caratteristiche inestimabili.

Durabilità senza pari Dotati di una classificazione IP68, i dui smartwatches sò custruiti per sustene i rigori di un stile di vita attivu. Offrenu una resistenza eccezziunale à l'acqua in ambienti d'acqua dolce finu à una prufundità di 1.5 metri per una durata di 30 minuti. Sia chì vi spruzzate in a piscina o catturati in una piovana inaspettata, assicuratevi chì u vostru smartwatch resterà intaccatu è prontu per l'azzione.

Connettività senza saldatura Mantene cunnessu cù l'amichi, a famiglia è i culleghi senza sforzu cù a funzione Bluetooth v5.0. Sia i smartwatch Reflect MaxPro sia Reflect Flash sò dotati di un microfonu integratu, chì permette una chjama senza saldatura direttamente da u vostru polso. Pruvate una qualità di sonu cristallina è gode di a cunvenzione di a cumunicazione in mani libere induve andate.

Battery Life prolongada U Reflect MaxPro prumette un impressiunanti 5 ghjorni d'usu nantu à una sola carica, cù un tempu di standby finu à 15 ghjorni. Intantu, u Reflect Flash offre un tempu di standby di 10 ghjorni, assicurendu una funziunalità ininterrotta in tutta a vostra rutina di ogni ghjornu. Inoltre, i smartwatches utilizanu a tecnulugia di carica magnetica, chì permette una ricarica completa in solu 3 ore.

Features Additional Al di là di e so funziunalità core, i smartwatches Reflect MaxPro è Reflect Flash furniscenu una mansa di funzioni supplementari chì aumentanu l'esperienza di l'utilizatori. Sincronizza perfettamente i vostri cuntatti, riceve notificazioni in tempu reale di e social media, cuntrolla a camera di u vostru smartphone à distanza, è gode di a cunvenzione di u supportu di l'assistente vocale. Altre caratteristiche degne di nota includenu a funziunalità di risuscitazione è sveglia, previsioni meteorologiche, una funzione di ricerca di ricerca, è più.

Cù l'intruduzioni di i smartwatches Reflect MaxPro è Reflect Flash, pTron hà stabilitu una volta di novu u benchmark per l'innuvazione in l'industria di a tecnulugia di wearable. Pruvate a sintesi perfetta di stile è funziunalità incapsulata in questi straordinarii timepieces.

FAQ

1. Questi smartwatch ponu seguità e mo attività di fitness?

Iè, sia i smartwatches Reflect MaxPro sia Reflect Flash offrenu 8 modi sportivi attivi è una suite di salute cumpleta per seguità e vostre attività di fitness.

2. Sò sti smartwatches waterproof ?

Infatti, sti smartwatches venenu cù una classificazione IP68, assicurendu a resistenza à l'acqua in acqua dolce finu à una prufundità di 1.5 metri per 30 minuti.

3. Quantu dura a bateria ?

U Reflect MaxPro furnisce 5 ghjorni di usu è un tempu di standby di 15 ghjorni cù una carica completa. Intantu, u Reflect Flash offre un tempu di standby finu à 10 ghjorni.

4. Puderaghju chjamate cù sti smartwatches ?

Assolutamente! I dui smartwatches sò dotati di Bluetooth v5.0 è un microfonu integratu, chì vi permette di fà chjamate cunvene.

5. Chì altre funziunalità offrenu sti smartwatches ?

Questi smartwatches furniscenu una varietà di funzioni, cumprese a sincronizazione di u cuntattu, e notificazioni di e social media, u cuntrollu remoto di a camera, u supportu di l'assistente di voce, è assai di più.