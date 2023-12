Novità eccitanti aspettanu l'addestratori in u DLC Pokémon Scarlet è Violet's Indigo Disk

U assai attesu Indigo Disk DLC per Pokémon Scarlet è Violet hà da purtà una vaga di funzioni novi chì di sicuru captivarà i furmatori in a regione Paldea. A cuntrariu di a goccia DLC precedente, chì hà furnitu una breve ma piacevule sperienza di ricerca laterale, u Discu Indigo pare offre un aghjurnamentu più sustanziale à u ghjocu generale.

I ghjucatori saranu trasportati à l'Academia Blueberry di a regione Unova, induve si riuniscenu cù i studienti di scambiu Carmine è Kieran, caratteri familiari di u DLC precedente. L'Indigo Disk include u ritornu di tutti i pokémon di partenza di e generazioni precedenti è una larga selezzione di mostri leggendari chì prima ùn sò micca dispunibili in Scarlet è Violet. Inoltre, i furmatori scontranu un novu "Elite Four" in un magnificu terrariu sottumarinu dedicatu à l'esplorazione.

Ancu se u trailer ùn presenta micca un Pokémon novu, mostra duie funzioni eccitanti: a Synchro Machine è capacità rinfurzate per i legendari pokémon di ride. Una volta chì i ghjucatori anu avanzatu à traversu a storia di l'Indigo Disk, a Synchro Machine li permette di sperimentà u mondu da a perspettiva di i so Pokémon pussedendu in modu efficace. Cum'è un pokémon sincronizatu, i furmatori ponu cumbatte mostri salvatichi è avventura in l'ambienti mentre u so caratteru umanu ferma fermu.

U meccanicu volante introduttu in u DLC furnisce una nova dimensione à u ghjocu. L'addestratori ponu avà volà cumplettamente nantu à u so Koraidon o Miraidon, espansione e pussibilità di esplorazione in Scarlet è Violet. Per creà l'anticipazione per a liberazione di Indigo Disk, Nintendo ospita rigali di rigali misteriosi è avvenimenti di raid. I furmatori anu l'uppurtunità di aghjunghje Dialga, Palkia, Darkrai è Lucario brillanti à i so rosters. Inoltre, un Master Ball gratuitu serà dispunibule, chì serà senza dubbitu utile.

L'Indigo Disk DLC garantisce una sperienza di ghjocu immersiva, cù e so caratteristiche uniche è opzioni di ghjocu ampliate. Preparate à imbarcate in una nova avventura in a regione Paldea mentre u Pokémon Scarlet's Indigo Disk DLC è Violet piglia u volu u 14 dicembre.

