Pokémon GO hà recentemente revelatu i dettagli eccitanti di a vendita di Black Friday di questu annu. L'addestratori anu l'uppurtunità di radduppià i so PokéCoins bonus quandu compranu pacchetti di più di $ 20 USD in u Web Store ufficiale di Pokémon GO. Questa prumuzione esclusiva permette à i ghjucatori di acquistà PokéCoins fora di a tenda regulare in-app mentre guadagnanu muniti bonus supplementari cum'è ricumpensa per a so compra.

Mentre chì a nutizia pò sona seducente, hè impurtante nutà chì e muniti bonus doppiu ùn significanu micca riceve u doppiu di a dimensione di u fasciu per u listessu prezzu. Invece, Niantic radduppia i muniti bonus attribuiti per e compra fatte attraversu u Pokémon GO Web Store.

Per fà un pocu di luce nantu à i prezzi è i paraguni, avemu esaminatu i costi di bundle dispunibili nantu à u Web Store regulare, in-app shop in Croazia. Tenite in mente chì i prezzi ponu varià secondu a vostra regione per via di i prezzi specifichi di a regione di Niantic.

Dopu avè esaminatu i pacchetti dispunibuli, hè evidenti chì l'offerte di u Black Friday offrenu alcuni benefici per acquisti di pacchetti più grandi. Tuttavia, pò esse micca cusì notevuli cum'è previstu. Quandu si paragunanu i grandi fasci di 2500 Coins, 5200 Coins, è 14500 Coins, i pacchetti regulari di a Web Store si dimostranu circa 7% più prezzu di i bundles in-game. Intantu, i bundle di Black Friday mostranu un risparmiu mediu di 13.5% in paragunà à l'equivalenti bundle in-game.

In generale, se sceglite di prufittà di sta vendita, pudete aspittà di salvà in ogni locu da u 12% à u 14.3%, secondu u bundle chì sceglite.

In cunsiderà queste scuperte, hè sicuru di dì chì queste offerte di u Venerdì Negru ùn ponu micca esse cusì strabilianti cum'è certi cunsumatori anu anticipatu. Se ùn site micca urgentemente bisognu di PokéCoins, puderia esse prudente saltà sta vendita. In ogni casu, sè vo circate di fà una compra, assicuratevi chì ùn ci hè micca una differenza significativa in i sconti trà e dimensioni di bundle offerti.

Comu riggistràrisi:

Q: Cumu l'addestratori ponu prufittà da a vendita Black Friday di Pokémon GO?

A: L'addestratori ponu duppià i so bonus PokéCoins per compra nantu à pacchetti di più di $ 20 USD attraversu u Pokémon GO Web Store.

Q: I prezzi di u pacchettu di Black Friday sò i stessi in u mondu?

A: No, Niantic usa prezzi specifichi di a regione, cusì i prezzi ponu varià secondu u vostru paese.

Q: Cumu si paragunanu i pacchetti di Black Friday à u Web Store regulare è i bundles in-app?

A: I pacchetti regulari di Web Store sò, in media, 7% più prezzu di i pacchetti in-game, mentre chì i pacchetti di Black Friday offrenu un risparmiu di circa 13.5%.