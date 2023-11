Portal PlayStation: Una Seconda Esperienza di Screen per PS5

Cerchendu un novu modu per migliurà a vostra sperienza di ghjocu PlayStation 5? Ùn cercate più di u Portale PlayStation. Stu dispusitivu innovativu hè diventatu rapidamente un articulu indispensabile per i fan di PlayStation, chì offre una seconda suluzione di schermu chì vi permette di ghjucà i vostri ghjochi preferiti da u cunfortu di u vostru divano o lettu.

Mentre a reazione iniziale à u Portale PlayStation pò esse stata ligera, i livelli limitati di stock anu creatu una frenesia trà i gamers, cù tutti avà ansiosi di mette in manu. A nostra rivista di u dispusitivu li dà una solida valutazione 8/10, chì mette in risaltu a so utilità cum'è un secondu cumpagnu di schermu per u PS5. Tuttavia, vale a pena nutà chì a mancanza di Bluetooth è un navigatore Internet limita a so funziunalità fora di a casa.

Ma ùn teme micca, perchè Sony hà cunfirmatu chì u PlayStation Portal serà torna in stock in u Regnu Unitu à partesi di u 22 di nuvembre. Questa nutizia hà purtatu sollievu à quelli chì anu aspittatu ansiosamente a so dispunibilità. Per l'aghjurnamenti nantu à a dispunibilità di stock, assicuratevi di seguità @IGNUKDeals in Twitter.

Allora, chì hè esattamente u Portale PlayStation è cumu migliurà a vostra sperienza di ghjocu? U prezzu di £ 199.99 RRP, u PlayStation Portal hè un dispositivu di seconda schermu dedicatu per a PS5. Permette di cuntinuà senza saldatura a vostra sessione di ghjocu ancu quandu a TV hè aduprata da un altru. Ch'ella vi sdraiate nantu à u divano o rilassate in u lettu, stu dispositivu compactu è portatile assicura chì ùn avete mai mancatu e vostre avventure di ghjocu.

Quandu a stagione di vacanze si avvicina, u Portale PlayStation hè diventatu una scelta populari per quelli chì anu investitu recentemente in una PS5. A so versatilità è a cunvenzione facenu un cumpagnu perfettu per a vostra nova cunsola brillanti. Pigliate unu avà per maximizà u vostru piacè di ghjocu in sta stagione di vacanze.

Chì ghjè u prezzu di u Portale PlayStation?

U Portale PlayStation hà un prezzu di £ 199.99 RRP in u Regnu Unitu.

Quandu u Portale PlayStation serà torna in stock?

Sony hà cunfirmatu chì u Portale PlayStation serà torna in stock in u Regnu Unitu à partesi da u 22 di nuvembre.

U Portale PlayStation hà Bluetooth è un navigatore Internet?

No, u Portale PlayStation ùn hà micca Bluetooth o un navigatore internet, limitendu u so usu fora di a casa.

Induve possu cumprà u Portal PlayStation?

Pudete cumprà u Portal PlayStation da diversi rivenditori in u Regnu Unitu. Mantene un ochju nantu à l'aghjurnamenti di stock da @IGNUKDeals in Twitter per l'ultime informazioni.