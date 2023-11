Sony aghjunghjenu u ghjocu cuntruversu à u catalogu PlayStation Plus

Sony hà recentemente affruntatu critiche per i tituli lackluster aghjuntu à u so serviziu PlayStation Plus in l'ultimi mesi. Tuttavia, a cumpagnia pare avè fattu un passu audace includendu u ghjocu assai dibattutu, U Signore di l'Anelli: Gollum, in u so catalogu per 2023.

A decisione hà suscitatu reazioni miste trà i gamers. Mentre chì certi sò disappuntu cù l'aghjuntu, altri trovanu umore in a scelta cuntruversa. Rilasciatu uni pochi mesi fà in maghju, U Signore di l'Anelli: Gollum hà fiascatu à impressiunà i ghjucatori cù e so missioni insignificanti, visuale senza inspirazione è gameplay ripetitivu. Senza sorpresa, attualmente hà una valutazione "principalmente negativa" in Steam.

A critica chì circundava u ghjocu era cusì severa chì ancu u so sviluppatore, Daedalic Entertainment, si sentia obligatu à pubblicà una dichjarazione scusendu per i difetti. Pocu dopu a liberazione di u ghjocu, u studiu di sviluppu hà affruntatu u chjusu è hà decisu di fucalizza invece nantu à a publicazione.

Cù i candidati di u ghjocu di l'annu 2023 chì scaldanu a scena di u ghjocu, U Signore di l'Anelli: Gollum hè improbabile di riceve alcuna elogia. U so rendimentu disgraziatu è a ricezione negativa facenu un aghjuntu indispensabile à u catalogu PlayStation Plus.

In e nutizie cunnesse, i gamers ponu aspittà à un prossimu ghjocu di avventura chjamatu Lord of the Rings: Tales of the Shire. Cumminendu elementi di tituli populari cum'è Stardew Valley è l'amata universu di a Terra Media, stu ghjocu hè previstu per esse liberatu in 2024. Spergu chì offre una sperienza più captivante è piacevule per i fan di a franchise Lord of the Rings.

Dumande dumandatu Spissu

1. Chì hè a valutazione di U Signore di l'Anelli: Gollum ?

U Signore di l'Anelli: Gollum hà attualmente una valutazione "principalmente negativa" in Steam.

2. Ci hè stata una polemica in quantu à a liberazione di U Signore di l'Annelli: Gollum ?

Iè, u ghjocu hà ricivutu critichi per e so missioni senza imaginazione, ambienti blandi, gràfiche poveri è ghjoculi ripetitivi. U sviluppatore, Daedalic Entertainment, hà ancu emessu una scusa per i difetti di u ghjocu.

3. Chì ponu i gamers aspittà da u Signore di l'Anelli: Tales of the Shire ?

Lord of the Rings: Tales of the Shire hè un ghjocu di avventura chì combina elementi di Stardew Valley è l'universu di a Terra Media. Hè stabilitu per esse liberatu in 2024, offre à i fan una sperienza di ghjocu unica.