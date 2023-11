Nove Opportunità Svelate cù u Planetariu Aghjornatu di SUNY Oswego

U Planetariu Shineman di SUNY Oswego hà subitu recentemente aghjornamenti è rinnuvamenti significativi, chì hà risultatu in tecnulugia espansa, facilità d'utilizazione migliorata è opportunità d'apprendimentu per i studienti chì perseguenu u minore astronomia. U prucessu di aghjurnamentu, chì hà iniziatu più di un annu fà, hà u scopu di affruntà e limitazioni di u software precedente di u planetariu, Starry Night.

Sutta a guida di Natalia Lewandowska, u direttore di u planetariu è assistente prufessore di fisica in SUNY Oswego, u viaghju di l'aghjurnamentu principia cù una visita à un attellu in Chadds Ford, Pennsylvania. L'attellu hà revelatu chì a cumpagnia daretu à Starry Night, Spitz Inc., era stata acquistata da Cosm, una altra cumpagnia di planetariu, chì porta à a discontinuazione di Starry Night è l'intruduzioni di un sistema di software novu è migliuratu chjamatu Digistar.

Grazie à una generosa donazione da u Shineman Endowed Fund, l'aghjurnamenti di u planetariu includenu micca solu software novu, ma ancu l'hardware di l'urdinatore necessariu è iterazioni Windows aghjurnati. Lewandowska hà spiegatu chì tuttu u planetariu opera avà nantu à dui urdinatori rimpiazzati cù Digistar 7.

L'adopzione di Digistar 7 riflette l'evoluzione rapida di a tecnulugia. I so cuntinui aghjurnamenti offrenu novi funziunalità è capacità, cumprese a capacità di cunnette u planetariu à l'internet per a prima volta. Questa connettività permette à i tecnichi di Spitz Inc. di affruntà remotamente qualsiasi prublemi o glitches accedendu à u software di u planetariu in linea.

A cunnessione in linea facilita ancu a cullaburazione è a sofisticazione in a creazione di spettaculi di planetariu. Digistar 7 furnisce l'accessu à una basa di dati basata in nuvola di attivi creati da a cumunità è dati astronomichi internaziunali aghjurnati, chì permettenu presentazioni dinamiche è innovative. I studienti ponu avà tistimunià a Via Lattea in diversi spettri di luce, cum'è i raghji gamma, chì permettenu una comprensione più immersiva è cumpleta di i fenomeni celesti.

Questi avanzamenti anu suscitatu u sviluppu di novi opportunità di apprendimentu per i studienti SUNY Oswego. I prughjetti di intruduce un cursu di planetariu in a caduta di l'annu prossimu permetterà à i studienti di amparà l'intricacies di creà i so spettaculi. Stu cursu serà particularmente benefiziu per quelli chì perseguenu un minore in astronomia.

I planetarii SUNY Oswego anu mantinutu un legatu di serve à a cumunità universitaria dapoi l'anni 1960. Abbracciandu a tecnulugia di punta è favurendu a cullaburazione trà i dilettanti di l'astrofisica, u Planetariu Shineman aghjurnatu cuntinueghja sta tradizione mentre propulsa i studienti in eccitanti frontiere novi di esplorazione astronomica.

Dumande dumandatu Spissu

Chì era u nome di u sistema di software precedente utilizatu da u planetariu SUNY Oswego?

U sistema di software precedente utilizatu da u planetariu di SUNY Oswego era chjamatu Starry Night.

Chì ghjè u nome di u sistema di software aghjurnatu?

U sistema di software aghjurnatu hè chjamatu Digistar 7.

Chì miglioramenti sò stati fatti à u planetariu ?

U planetariu hà ricivutu aghjurnamenti à u so software, hardware è sistemi operativi, risultatu in tecnulugia ampliata, facilità d'utilizazione mejorata è opportunità di apprendimentu rinfurzate.

Cumu u planetariu cunnetta à l'internet benefiziu a facilità?

A cunnessione Internet permette à i tecnichi di Spitz Inc. di accede remotamente è di risolve i prublemi di u software di u planetariu, chì permette una assistenza rapida è efficiente.

Chì novi opportunità di apprendimentu sò state create per i studienti?

U software aghjurnatu hà alluntanatu a strada per l'intruduzioni di un cursu di planetariu, induve i studienti ponu amparà cumu creà i so spettaculi. Questa opportunità hè particularmente preziosa per quelli chì perseguenu un minore in astronomia.