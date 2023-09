Payday 3: Una Sequela Propria di u Simulatore di Heist Amatu

A seguita assai attesa di u popular simulatore di furtellu, Payday 3, hà recentemente cunclusu a so beta aperta è hà lasciatu i ghjucatori entusiasmati per a liberazione completa più tardi stu mese. Basendu nantu à u successu di u so predecessore, Payday 2, Payday 3 prumetti di offre una sperienza FPS multiplayer cooperativa perfezionata induve i ghjucatori ponu impegnà in elabore heists cù i so amichi.

Una di e caratteristiche standout di Payday 3 hè u muvimentu aghjurnatu è a meccanica di gunplay. I ghjucatori anu avà a capacità di fà manuvre muderne cum'è sliding, chì ponu esse utili per u cummattimentu è u furtività. Inoltre, l'armi in Payday 3 si sentenu più impactanti è soddisfacenti, aghjunghjendu à l'esperienza immersiva generale. L'intruduzione di l'usu di l'ostaggi civili cum'è scudi di carne hè ancu un aghjuntu notevuli, furzendu i nemici à impegnà in cummattimentu in mischia per evità di dannà i passanti innocenti.

Tuttavia, micca tutti i cambiamenti in Payday 3 sò stati scontri cù u listessu livellu di entusiasmu. U novu sistema di l'arburu di e cumpetenze simplifica l'aspettu di custruzzione chì si trova in Payday 2 è limita i ghjucatori à selezziunà solu quattru vantaghji per ogni robba. Mentre i vantaghji dispunibuli sò sempre freschi è offrenu capacità uniche, stu cambiamentu elimina u sensu di roli specializati in un equipaggiu, chì era un aspettu cintrali di u generu criminale. A rimuzione di Perk Decks, chì furnia vantaghji minori ligati à u fondu di un caratteru, hè ancu deludente per alcuni ghjucatori.

Malgradu queste critiche, Payday 3 offre opzioni è meccaniche allargate per e corse furtive, chì sò una mellura significativa annantu à u so predecessore. E missioni stealth sò avà più realizabili da u principiu, è i ghjucatori ponu piglià rotte alternative à u successu sabotendu e misure di sicurezza è disattivendu i sistemi elettrici. L'aghjunzione di guardie di pickpocketing, esche ambientali, fotocamere nascoste, è IA nemica rinfurzata aumenta ancu l'esperienza di stealth.

In cunclusione, Payday 3 hè in forma per esse una sequenza degna di a fantasia amata di u rapimentu bancariu. Cù una meccanica di ghjocu mejorata è opzioni ampliate per u cummattimentu è u furtività, i fan di a serie ponu aspittà per una sperienza eccitante è immersiva quandu u ghjocu sanu libera.

- Definizione di FPS multiplayer cooperativu: Un generu di ghjocu video chì enfatiza u travagliu in squadra è a cullaburazione in un ambientu di shooter in prima persona.

- Definizione di simulatore di rapina: Un generu di ghjocu video chì permette à i ghjucatori di simulà è sperimentà a pianificazione è l'esecuzione di furti cumplessi.