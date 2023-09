Unisciti à a 2ª Beta Chiusa per PAYDAY 3 in Xbox Series X|S

A seconda beta chjusa per PAYDAY 3 hè avà aperta à tutti i Xbox Insiders in Xbox Series X|S. Da avà finu à u luni, settembre 11 à 1:00 AM PT, i ghjucatori ponu participà à a beta è aiutanu à pruvà l'estresse di i servitori.

I sviluppatori di Starbreeze Studio cercanu di cullà feedback preziosi è test di stress i so servitori durante questa fase beta. Anu suggeritu tempi specifichi per i ghjucatori per riunite è ghjucà:

– Venneri, 8 di settembre à 4:00 PM PT

– Dumenica 10 di sittembri à 9:00 AM PT

PAYDAY 3 riporta i ghjucatori in a vita di u crimine cum'è membri di a famosa Payday Gang. Anni dopu à a fine di u so regnu di terrore, l'equipaggiu hè furzatu da a ritirata per affruntà una nova minaccia.

Hè impurtante di nutà chì sta beta chjusa face parte di u prucessu di sviluppu di u ghjocu è pò avè qualchì prublema. U ghjocu pò esse inestabile è puderia crash, postu chì i sviluppatori stanu pruvendu e capacità di a so infrastruttura. I ghjucatori ponu ancu sperimentà tempi di matchmaking lenti o disconnessioni. Inoltre, a progressione in a beta ùn serà micca salvata o trasferita à u ghjocu finali.

Per participà à a beta chjusa, l'utilizatori di Xbox Series X|S anu bisognu di firmà in a so cunsola è lancià l'app Xbox Insider Hub. Da quì, ponu andà in Previews è selezziunate PAYDAY 3 - Beta per unisce. U spaziu limitatu hè dispunibule nantu à u primu arrivatu, u primu servitu, cusì i ghjucatori sò incuraghjiti à unisce u più prestu pussibule.

Se i ghjucatori scontranu prublemi durante a beta, ponu signalà per mezu di a funzione "Segnala un prublema" in u so controller Xbox. Stu feedback aiuterà i sviluppatori à migliurà u ghjocu è risolve ogni prublema.

Per più infurmazione nantu à a beta, i ghjucatori ponu visità u situ web di PAYDAY 3. Puderanu ancu seguità u contu Twitter Xbox Insider è verificate u subreddit Xbox Insider per l'aghjurnamenti è l'annunzii.

