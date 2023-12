I studienti prufittà di un novu approcciu à u calendariu di a scola

In un sforzu di migliurà a presenza di i studienti è minimizzà l'interruzzione di u tempu d'istruzione, u distrittu di a scola di u Contea di Pasco in Florida hà implementatu un novu approcciu à u calendariu scolasticu per l'annu accademicu 2024-25. Piuttostu chè u calendariu tradiziunale di una settimana di scola di cinque ghjorni, u distrittu offrirà weekend di quattru ghjorni per tuttu l'annu, inseme à i vacanze esistenti.

A decisione di presentà queste "mini pause" hè stata motivata da preoccupazioni chì e famiglie spessu piglianu vacanze durante i ghjorni di scola, chì portanu à l'assenza di i studienti. Fornendu opzioni supplementari per pianificà e vacanze, u distrittu spera d'incuragisce e famiglie à pianificà viaghji durante questi weekend longhi designati, riducendu u numeru di assenze durante i ghjorni di scola regulare.

A rata media di l'assenza di ogni ghjornu di u distrittu hè attualmente di circa 5%, è l'absenteismu cronicu hè in crescita. L'obiettivu di u novu calendariu hè di cummattiri sti prublemi priurità di l'assistenza è aumentendu u tempu d'istruzione per i studienti. Malgradu a settimana più corta, u distrittu assicura chì u calendariu rivisatu ancu furnisce più minuti per lezioni cà l'annu currentu.

Per risponde à i bisogni di i studienti è di i prufessori, u distrittu hà ancu fattu altre aghjustamenti à u calendariu. Quattru mezze ghjorni in u primu semestru sò stati eliminati per furnisce un ghjornu sanu per a furmazione di i prufessori. Inoltre, u distrittu ùn hà micca pianificatu ghjorni specifichi di maquillaje di l'uraganu, chì permettenu flessibilità per accoltà u tempu d'istruzione mancatu.

L'annu scolasticu hè statu strutturatu currettamente per maximizà u tempu d'insignamentu prima chì a finestra di teste statali si apre in maghju. Partendu da a prima data permessa in cunfurmità cù a lege statali, u distrittu hà da scopu di sfruttà u tempu dispunibule per preparà i studienti per valutazioni impurtanti.

U distrittu di a scola di u Contea di Pasco hè impegnatu à spiegà modi innovatori per rinfurzà a presenza di i studienti è u tempu d'istruzione. Implementendu sti cambiamenti à u calendariu di a scola, u distrittu spera di migliurà i risultati di i studienti è di creà un ambiente di apprendimentu più efficace.

