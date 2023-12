I Game Awards portanu Spotlight à e preoccupazioni di SAG-AFTRA

I membri di SAG-AFTRA è i Game Workers di SoCal utilizanu a piattaforma di i Game Awards di questu annu per sensibilizà nantu à i prublemi maiò chì affruntà a divisione media interattiva di a guilda. Ancu s'ellu ùn sò micca picketing o striking in u mumentu, una greva resta una pussibilità postu chì e negoziazioni per un novu cuntrattu cù i pruduttori di video games sò stati fermati. I trè prublemi principali chì SAG-AFTRA hè focu annantu à l'aumentu di u salariu, i bisogni di sicurezza per i muvimenti, è a prutezzione etica di l'IA.

In quantu à l'AI, SAG-AFTRA ùn dumanda micca una pruibizione cumpleta, ma piuttostu per a trasparenza, un accunsentu infurmatu propiu è una compensazione giusta quandu l'AI hè aduprata per creà spettaculi chì ùn sò micca stati realizati da attori umani. Sta dumanda hè veduta cum'è raghjone è cullaburazione, intende di prevene u sfruttamentu di l'arti prufessiunali mentre abbraccianu i prugressi tecnologichi.

U prublema di l'AI ùn hè micca limitatu à l'attori di voce in i video games, ma hà implicazioni per tutta l'industria. In ogni casu, l'attori di voce sò l'unica professione in l'industria di i video games attualmente unificata, chì li rende più faciule per elli à favurizà cullettivamente per frameworks chì benefiziu a tutta a forza di travagliu.

In più di e so preoccupazioni annantu à l'AI, SAG-AFTRA hè ancu in sulidarità cù i sviluppatori di ghjoculi chì anu sperimentatu un "annu incredibilmente devastante" marcatu da licenziamenti è rapporti di posti di travagliu tossichi. I dui attori è sviluppatori sparte un scopu cumunu di benessiri è sustenibilità in u so travagliu.

Cume i Game Awards celebranu i successi di l'industria, SAG-AFTRA sottolinea l'impurtanza di discussione è di affruntà questi bisogni basi per assicurà chì e persone daretu à i ghjoculi sò prutetti bè. Quandu l'esseri umani prosperanu in l'industria, porta à a creazione di più grandi ghjochi per tutti.

Mentre e negoziazioni restanu in corso, SAG-AFTRA vede i Game Awards cum'è un'occasione per attirà l'attenzione à questi prublemi critichi è per favurizà i diritti di quelli chì cuntribuiscenu u so talentu è u so sforzu à l'industria di u ghjocu.

Leghjite più in a Storia Web: I Game Awards portanu Spotlight à e preoccupazioni di SAG-AFTRA