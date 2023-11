U vostru Novu Articulu Novu: Ghjochi Unichi da Tavola da Verificate

Cerchendu un ghjocu di tavulinu unicu per ghjucà cù i vostri amichi? Ùn cercate più ! Avemu cumpilatu una lista di ghjochi di tavola menu cunnisciuti, ma incredibbilmente divertenti, chì sò sicuru di furnisce ore di divertimentu. Da ghjochi di carte cumpetitivi à scatuli RPG autonomi, ci hè qualcosa per tutti.

Maestru Boba

In Boba Master, i ghjucatori cumpetenu per creà una bevanda di tè di bolle prima di tutti l'altri. Ma ùn hè micca cusì simplice quantu sona. L'arnesi sò scarsi, è i ghjucatori ponu compie l'azzioni solu pigliendu carte da altri ghjucatori o per sorte di sorte. U ghjocu hè veloce è pienu di sorprese, facendu un grande ghjocu di festa per tutte l'età.

Alien Frenzy

Alien Frenzy hè un ghjocu di carte cumpetitivu induve vince l'ultima persona chì hè morta. I ghjucatori anu da preparà per una invasione aliena ghjucendu carte da u ponte di furnimentu. Una volta chì a carta UFO appare, a fase di invasione principia. I ghjucatori tiranu da u ponte d'invasione, sperendu à abbinà e carte aliene cù e so carte di caratteri per attivà capacità speciali. U ghjocu finisci quandu tutte e carte di caratteri sò eliminate. Alien Frenzy hè intensu è strategicu, mantenendu i ghjucatori nantu à i so pedi finu à a fine.

Senza re

Se ti piace i ghjochi di strategia è influenza, Kingless hè a scelta perfetta. I ghjucatori si battenu per ottene a più influenza è esse incurunati Re di i Nani. Ogni turnu, i ghjucatori ponu ghjucà carte Nanu, Articulu, o Eventu per fà azzione chì aiutanu à guadagnà influenza. U ghjocu finisci quandu un ghjucatore hà sei o più carte in a so zona di ghjocu o quandu u mazzulu di tiratura finisce. Kingless hè un ghjocu di intelligenza è tattiche, induve ogni decisione conta.

Picculi scatuli

Per quelli chì amanu i RPG da tavola, Little Boxes offre quattru scenarii RPG autonomi. Ogni scatula hà a so propria storia è genre unicu, facendu una grande scelta per i ghjucatori RPG novi è sperimentati. Sia chì vulete diventà un trader ambulante, custruisce una cumunità, esplorà una stazione spaziale abbandunata, o vive una vita soprannaturale, Little Boxes hà un scenariu per voi.

Questi ghjochi di tavulinu offrenu una alternativa fresca è eccitante à i soliti tituli mainstream. Cù meccanica unica, temi immersivi è replayability, sti ghjochi sò un must-prova per ogni entusiasta di ghjocu di tavola.

