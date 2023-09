I ghjorni di a Terra si allunganu, secondu u novu studiu

Un studiu recente hà truvatu chì i ghjorni di a Terra sò gradualmente più longu per via di cambiamenti in a distanza trà a Terra è a luna. Stu fenominu hè statu osservatu circa 1.4 miliardi d'anni fà quandu un ghjornu nantu à a Terra durava pocu più di 18 ore. A più vicinanza di a luna à a Terra durante quellu tempu hà influinzatu u cumpurtamentu rotativu di a Terra. Quandu a luna s'alluntana, a rotazione di a Terra rallenta, simile à un pattinatore di figura chì rallenta mentre stende i braccia.

Per capiscenu è discrive stu fenominu, i circadori anu sviluppatu una tecnica statistica chjamata astrocronologia, chì unisce e teorie astronomiche è i scuperti geologichi. Stu metudu permette insights in a geologia antica di a Terra, l'evoluzione di u sistema solare, è e transizioni climatiche catturate in formazioni rocciose. Aiuta à studià e rocce chì sò miliardi di anni, paragunabili à cumu sò studiati i prucessi geologichi muderni.

U studiu s'appronta ancu in i cicli di Milankovitch, chì sò variazioni in u muvimentu di a Terra causate da l'attrazione gravitazionale di i corpi celesti cum'è i pianeti è a luna. Questi ciculi impactanu a distribuzione di u sole nantu à a Terra è, in seguitu, i mudelli climatichi. Tuttavia, capiscenu i cambiamenti à longu andà pone sfide per u cuncettu di u caosu di u sistema solare è a cunniscenza limitata di a storia di a luna.

I circadori anu utilizatu un novu metudu chjamatu TimeOptMCMC per seguità accuratamente i movimenti di i pianeti miliardi di anni fà per determinà i so effetti nantu à a Terra è i so cicli di Milankovitch. Stu metudu combina approcci statistichi, teorii astronomichi, insights geologichi è inversione Bayesiana. Permetteva valutazioni affidabili di a direzzione di l'assi di rotazione di a Terra, a forma orbitale, a durata di u ghjornu, è a distanza trà a Terra è a Luna.

U focu di u studiu hè di espansione a ricerca in diversi intervalli di u tempu geologicu è capisce megliu a storia è u cumpurtamentu di a Terra. Studiendu i dischi di roccia è decodificà i cicli di Milankovitch, i scientisti acquistanu insights in u primu sistema solare è u ritmu cunsirvatu in e rocce è a storia di a vita.

Fonti:

- Astrocronologia: Una tecnica statistica chì combina teorie astronomiche è scuperte geologiche per capisce u passatu geologicu di a Terra.

- Cicli di Milankovitch: Variazioni in u muvimentu di a Terra causate da l'attrazione gravitazionale di i corpi celesti, risultatu in cambiamenti in i mudelli climatichi.

- Caos di u sistema solare: A suscettibilità di u sistema solare, cù i so diversi cumpunenti, à picculi variazioni iniziali chì ponu purtà à alterazioni significati milioni di anni dopu.

- TimeOptMCMC: Un metudu statisticu chì combina approcci geologichi è astronomichi per studià a geologia antica di a Terra è e transizioni climatiche.

- Inversione Bayesiana: Un metudu utilizatu per stima l'incertezza in mudelli scientifichi incorporendu cunniscenze previ è dati osservati.